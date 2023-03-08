婦女會肯定行人友善政策 謝國樑送擁抱 讚能當市府後盾
今天3月8日是婦女節，基隆市婦女會理事長何淑萍議員，今天帶著七區婦女會理事長，致贈市長謝國樑「大愛為仁」獎座，感謝市府力推「行人友善」政策，並表達婦女朋友願當志工。謝國樑稱讚是婦女志工是市府溫柔的後盾，並與婦女代表來一個溫情的擁抱。
拜會過程中，謝國樑說，近來市府推行「行人友善」從今年年初至今，行人交通事故案件，較去年同期下降近三成，受到市民、長者及婦女肯定，認為街上行走安全多了。他舉志工協助盲胞為例，表示他的施政思維，就是要多為下一代著想。
謝國樑指出，婦女朋友撐起不只半片天，市府推行志工服務，社會也需要更多的志工，他感謝婦女會朋友允諾站出來，當市府溫柔的後盾，這是社會溫暖的力量，他請社會處與婦女會接洽，多出一點力量，這個社會將會更溫暖。
何淑萍指出，她今天帶著婦女朋友特來拜會，感謝市長力推「行人友善」政策，長輩、婦女朋友外出散步及孩子上學，行經路口都能安心步行。而電動機車政策能減輕家庭負擔，綠能運具也能讓基隆街道更清新，婦女會願當市府溫柔的後盾，擔任志工服務社會。
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