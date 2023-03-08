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獨／基隆捷運不想蓋？ 謝國樑吐心情：為市民荷包難照單全收

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天上午8時在接見婦女會成員後，針對連日來基捷爭議，斬釘截鐵表示，「基隆捷運一定要來興建」。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天上午8時在接見婦女會成員後，針對連日來基捷爭議，斬釘截鐵表示，「基隆捷運一定要來興建」。記者游明煌／攝影

基隆捷運一定要來興建」基隆市長謝國樑今天針對連日來基捷爭議斬釘截鐵表示，但中央給他的數字，站在地方的立場無法接受，那不是用基隆市政府的錢，都是基隆市民的荷包，他並沒有反對，而是全力支持興建，但基隆不是直轄市，一定要跟中央講一個好價格，讓基隆捷運能夠順利興建。

謝國樑前天指基隆捷運分攤費暴增3億，要基隆吞下53.85億元「門都沒有」。立委蔡適應批評謝國樑應放下公子哥玩模擬城市的心態。立委賴品妤昨晚也指謝市長雙手一攤耍賴，實在太兒戲，應積極溝通，想辦法籌措財源解決問題。

謝國樑今天婦女節上午8時在接見婦女會成員時，對連日來基隆捷運爭議，接受本報訪問，有感而發，他說要把爭議講清楚，認為外界質疑他是不是不想蓋了，完全不是事實。

「50多億絕對不會是最後的數字，還會再調，萬一如果是100億也是蓋」，謝國樑說，捷運一定要蓋，出點錢，地方會想辦法配合，但一下子三倍，而且未來還可能更多，因此在在這過程中還是要跟中央來爭取更好的價格，他要向中央表達「不能這麼貴」的態度。

「不能無條件價格全部照單全受，大家一起來努力」，謝國樑說。

謝國樑表示，他也了解捷運對於城市的發展很重要，尤其是要開發沿線的區域，做為未來就業使用，他非常清楚了解，他完全支持基隆捷運。

但謝國樑說，同時基隆市的荷包也是有限的，基隆市的民眾每個人的負擔也是有限的，在這過程中，他相信要跟中央一起努力合作，找出一個辦法讓捷運能夠蓋起來，但要把基隆的負擔減到最低。

「這幾天很多家單位或民意代表所提許多縣市的案例，都是直轄市，但基隆不是直轄市，蓋捷運時需要中央更多的協助」，謝國樑今天重申，如果中央認為沿線的土地有開發利用的價 值，非常歡迎中央指導地方，協助興建及開發周邊區域，利益中央來分配，雙方比較容易取得共識。

「我是支持捷運，但53億可能還不是最後價格，站在我的立場一定要替基隆爭取到好的價格，這是我現在最基本的態度」，謝國樑說。

「當初中央說的17億，我是說審慎考慮，在還沒答應前現在又調漲了三倍，有沒有可能再往上調，希望中央和地力攜手來促成基隆捷運」，謝國樑表示。

國民黨籍議員何淑萍今天率婦女志工代表，在婦女節拜會市長，她表示，目前物價指數不斷上漲，他也認為53億元可能不是最後數字，她支持捷運，民意代表就是要替市民荷包把關，但一定要把錢花在刀口上，希望中央能聽到地方的聲音。

基隆捷運 謝國樑 婦女節

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