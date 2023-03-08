三年三班手工薯條現身基隆 童子瑋籲拒當薯條遭「詐」

基隆警方昨晚在崁仔頂向民眾宣導反詐騙，警方利用網路用語「三年三班手工薯條」現場贈送免費炸薯條。議長童子瑋出席活動，表示詐騙手法日新月異，民眾要牢記於心，不要被「詐」。

基隆市警局一分局的打詐宣導團隊，昨晚11點玩起網路梗開賣「三年三班手工薯條」，利用人潮多的崁仔頂魚市開市時，擺攤炸薯條，希望民眾不要當薯條被「詐騙」。活動現場有警察大頭娃娃，更有警員穿上165薯條服裝，希望加深民眾印象，同時播放「阿昭署長宣導防詐系列」影片，藉此提升民眾對於詐騙集團的戒心。

童子瑋指出，任何犯罪行為幾乎跟著時事走，詐騙集團的手法也不例外，只有透過高密度地宣導才能有效遏止詐騙的發生，而反詐騙的第一要務，就是「識詐」要讓民眾認識甚麼叫詐騙。

警方利用詐騙的諧音與網路用語，希望民眾不要當薯條被「詐騙」，另外也分享最新詐騙資訊，防止民眾金錢損失，守住民眾的荷包，讓基隆成為最友善、安全、宜居的城市。