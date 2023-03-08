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汽機車未讓行人 宜蘭連5天大執法

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
汽機車未禮讓行人、轉向未暫停讓行人優先者，可處1200到3600元罰鍰，宜蘭縣警局昨起連續5天大執法。圖／宜蘭縣警局提供
汽機車未禮讓行人、轉向未暫停讓行人優先者，可處1200到3600元罰鍰，宜蘭縣警局昨起連續5天大執法。圖／宜蘭縣警局提供

台灣交通挨批「行人地獄」，宜蘭縣警局昨起連續5天執行「維護行人安全大執法」，在重點路口尖峰時段加強取締汽機車不禮讓行人，違規將開罰1200至3600元。另外，宜蘭監理站啟用全台第6台數位行動監理車2.0，提供機車駕照筆試、行駕照異動、違規繳費等多功能，為偏鄉居民省去舟車勞頓之苦。

美國有線電視新聞網（CNN）去年12月6日發表專文，提及台灣以觀光聞名，但汽機車駕駛不尊重行人權利，110年有2962人死於車禍，高出日本6倍、英國5倍，如同「行人地獄」。

警政署今年將維護行人安全列為重點工作，宜蘭縣警局規畫連續5天的「維護行人安全大執法」專案，加強取締包含「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」等，取締標準為車輛前緣進入行穿線範圍，同時距離行人行進方向3公尺以內，若違規將依道路交通管理處罰條例，處以1200至3600元罰鍰。

至於宜蘭監理站啟用全台第6台數位行動監理車2.0，原本的數位行動車1.0是重3.5噸的麵包車，1次須出動2輛，只提供下鄉考照；2.0版本升級成6、7公尺，重5噸的小貨車，1車包辦多功能。

宜蘭監理站指出，過去考照、換照等業務都要到機關辦理，行動監理車2.0一車包辦全方位功能，各鄉鎮市公所可提出申請，監理所排定日程後，監理車即可到點服務。

宜蘭 監理站 行人地獄

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