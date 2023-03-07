徐榛蔚參加東京國際食品展 行銷台灣優質農產品

花蓮縣長徐榛蔚帶領縣府局處首長與農特產品業者，前往日本參加「東京國際食品展」，今天與4位女縣長一起行銷農特產品，喊出「花蓮走向國際 世界走進花蓮」口號，盼花蓮從有機首都走向世界，並歡迎國際農產採購者與企業，為花蓮農友拚經濟、創造價值。

全球前三大專業食品展「東京國際食品展」自3月7日至10日，在日本東京Tokyo Big Sight場館舉行，徐榛蔚、立委傅崐萁、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠4位女力縣長，共同行銷五縣市農產品，向國際展現台灣優質好物。

徐榛蔚與業者在現場一同用日語喊出「花蓮好物、前進花蓮」，氣氛十分熱烈。徐榛蔚表示，感謝外貿協會多年來對於地方政府農業及各項農特產品，在線上平台整合行銷，花蓮縣是全台有機耕種面積最大縣市，今年展出的農特產品都是有機的，其中還有剛獲得比利時ITQI最佳食油風味獎的花蓮苦茶油，把在地的山珍海味都帶到食品展，讓世界認識花蓮。

徐榛蔚說，這次展覽展現出花蓮特色山珍海味，從天上、地上到水裡都有優質農漁特產，本次參展包含花蓮縣富里鄉農會「旦茶六十」禮盒、花蓮淺草堂農場「有機山苦瓜」、樂弟有機（銀川）「有機米麵條」、洄遊吧Fish Bar「鰹魚鬆」、新味醬油食品工廠「有機醬油」、以及蜂之鄉「蜂蜜產品」，都是品質優良、安全有保障的農特產品。