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疫後郵輪基隆「雙輪會」 謝國樑：把郵輪客留基隆消費

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
睽違3年多，基隆今天迎來疫後郵輪首航，麗晶七海郵輪「七海探索者號」及荷美郵輪「威士特丹」雙雙駛進基隆港。圖／基隆市政府提供
睽違3年多，基隆今天迎來疫後郵輪首航，麗晶七海郵輪「七海探索者號」及荷美郵輪「威士特丹」雙雙駛進基隆港。圖／基隆市政府提供

睽違3年多，基隆今天迎來疫後郵輪首航，麗晶七海郵輪「七海探索者號」及荷美郵輪「威士特丹」雙雙駛進基隆港「雙輪會」，基隆地方舉行歡迎會。市長謝國樑表示，基隆市將致力提升郵輪觀光，把郵輪客留在基隆吃喝玩樂消費、觀光。

基隆港自2020年2月疫情以來，已逾3年沒有國際航線郵輪靠港，台灣港務公司與基隆市政府合作，利用疫情空檔大刀闊斧地將東、西岸客輪旅客中心及周邊包括國門廣場在內的核心市區做了大幅度的升級。

今天雙郵輪進港，吸引大批民眾搶拍難得再現的郵輪，分別靠泊東西兩岸，歡迎會由交通部次長祁文中主持，謝國樑、立委蔡適應、邱臣遠、議長童子瑋等都到場。

謝國樑說，近幾年是郵輪產業的寒冬，看到雙郵輪載運著2300名遊客來到基隆港很感動，在中央及地方的努力下，迎來疫後郵輪首航。謝國樑表示，因應郵輪復航，未來基隆市政府會努力布建更多的觀光資源、觀光內容，讓觀光客們來到基隆、基隆港，會留下來，而不是坐著遊覽車離開。

祁文中表示，疫情改變很多營運模式，疫情後也有探險型、跳島旅遊等不同類型郵輪來台。航港局在疫情期間，除在東西岸碼頭進行旅客中心的升級外，也浚深碼頭，提供更大噸位的船隻靠泊。另外也強化通關設備，讓旅客能夠快速通關，進入市區旅遊。

蔡適應指出，有賴基隆市政府持續努力，中央和地方合作才能讓公共工程盡速的完成，讓國際的遊輪客看到基隆不一樣的一面，更郵輪客願意留在基隆消費。

邱臣遠說，在觀光行程中，郵輪客約停留有8小時，如讓在基隆消費及旅遊，振興基隆觀光發展，是大家要努力的目標。

議長童子瑋認為，觀光、軟實力、文化創生，是基隆未來必然的趨勢與方向，創造基隆不可取代的城市價值與工作機會，讓國際郵輪朋友賓至如歸。

基隆港務分公司總經理高傳凱說，今年有72航次，推估北北基相關產業可上看近10億產值。

疫後郵輪首航「雙龍會」，基隆市長謝國樑：把郵輪客留基隆消費。記者游明煌／攝影
疫後郵輪首航「雙龍會」，基隆市長謝國樑：把郵輪客留基隆消費。記者游明煌／攝影

基隆港 郵輪 疫情 謝國樑 蔡適應

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