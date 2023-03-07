快訊

嫁出去就不能分遺產…現今「重男輕女」依舊嚴重？ 繼承順序一圖看懂

終結2年婚姻！小甜甜和宋晉賢簽字離婚 經紀人回應了

廠商未反應缺蛋要漲價 花蓮國中小營養午餐暫不調漲

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
因應蛋價漲，雙北國中小學生營養午餐醞釀漲價，花蓮縣政府表示，縣屬國中小實施免費營養午餐，目前廠商未有反應漲價。圖／翻攝花蓮縣國中小免費營養午餐網站
因應蛋價漲，雙北國中小學生營養午餐醞釀漲價，花蓮縣政府表示，縣屬國中小實施免費營養午餐，目前廠商未有反應漲價。圖／翻攝花蓮縣國中小免費營養午餐網站

因應蛋價漲，雙北國中小學生營養午餐醞釀漲價，花蓮縣政府表示，縣屬國中小實施免費營養午餐，目前廠商未有反應漲價。而花蓮一天雞蛋產量僅約3萬顆，花東養雞協會理事長張進義認為，疫情解封，遊客湧入用蛋量更大，一天蛋量需求約20萬顆，在供需不平穩下，擔心後續價格還會有波動。

雞蛋批發價漲到每台斤55元，北市有國小喊漲營養午餐，雙北其他學校也在醞釀中。花蓮縣府教育處體育保健科長徐蔚文表示，花蓮縣縣屬國中小是免費營養午餐，目前未接獲廠商反應因缺蛋要漲價，因此不會調漲，學生營養午餐供餐正常，也不會特別減少蛋類烹煮菜單。

徐蔚文指出，中央「偏鄉廚房計畫」，偏鄉的學校一餐營養午餐為62元，而花蓮縣編定國中一餐50元、國小45元，多出的金額由國教署補助，目前花蓮沒有廠商說無法供應雞蛋料理的狀況。

至於花蓮的雞蛋供應，張進義表示，中南部採密集養法，花東則屬於放牧式，花蓮也沒有種雞廠，雞蛋大多從屏東、高雄南部縣市進貨，不過東部雞蛋品質較高，無法以量制價。

張進義指出，地方雞蛋產能一天約3萬顆，但一天雞蛋用量就要25萬顆，且疫情後觀光客湧入花蓮，餐飲、烘焙等用蛋量需求更大，加上現在出現禽流感等不確定因素，缺蛋情況恐會更嚴重。今天他南下到高雄與南部縣市開會討論蛋荒問題，也將蛋農開會結果呈給農委會參考。

花蓮 雞蛋 營養午餐 蛋價

延伸閱讀

花蓮發展有機農產 東京參展向國際採購者招手

學生營養午餐各地醞釀調漲 屏東縣才漲過、下學年凍漲

營養午餐爆調價潮！南投學童免驚 仍由縣府買單

新北也跟進！下學期營養午餐恐漲價 業者：缺蛋是「壓垮駱駝最後稻草」

相關新聞

新北也跟進！下學期營養午餐恐漲價 業者：缺蛋是「壓垮駱駝最後稻草」

近日蛋價飛漲，不僅蚵仔煎恐無但可加、連鎖餐飲業者取消溫泉蛋選項，學校營養午餐業者也吃不消。新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲...

畢旅插曲多！ 北市明星高中再爆要餐廳生魚片煮熟上桌

近來各高中陸續舉辦畢業旅行，卻因旅費、行程、疫情等因素屢成熱議焦點，如今再傳出台北市某明星高中在墾丁畢業旅行時，有老師要...

2歲專班廁所有問題？ 南市：符合法規設置會協助更完善

全國幼教產業工會今指台南市教育局原要設立2歲專班，或3至6歲班卻更改為幼幼班，懷疑是規避室內裝修規定，採就地合法化。 教...

廠商未反應缺蛋要漲價 花蓮國中小營養午餐暫不調漲

因應蛋價漲，雙北國中小學生營養午餐醞釀漲價，花蓮縣政府表示，縣屬國中小實施免費營養午餐，目前廠商未有反應漲價。而花蓮一天...

食材漲影響學校午餐？高雄市教育局：未接到學校反映想調漲

萬物齊漲，學校午餐食材成本也墊高，台北市部分學校午餐費喊漲。高雄市教育局表示，111學年學校午餐收費基準已調漲2元，各校...

學生營養午餐各地醞釀調漲 屏東縣才漲過、下學年凍漲

疫情以來物價持續上漲，近期蛋價飆漲至史上新高，台北市營養午餐業者已吃不消，醞釀調漲；屏東縣因111學年度（去年8月至今年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦