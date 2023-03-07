廠商未反應缺蛋要漲價 花蓮國中小營養午餐暫不調漲

因應蛋價漲，雙北國中小學生營養午餐醞釀漲價，花蓮縣政府表示，縣屬國中小實施免費營養午餐，目前廠商未有反應漲價。而花蓮一天雞蛋產量僅約3萬顆，花東養雞協會理事長張進義認為，疫情解封，遊客湧入用蛋量更大，一天蛋量需求約20萬顆，在供需不平穩下，擔心後續價格還會有波動。

雞蛋批發價漲到每台斤55元，北市有國小喊漲營養午餐，雙北其他學校也在醞釀中。花蓮縣府教育處體育保健科長徐蔚文表示，花蓮縣縣屬國中小是免費營養午餐，目前未接獲廠商反應因缺蛋要漲價，因此不會調漲，學生營養午餐供餐正常，也不會特別減少蛋類烹煮菜單。

徐蔚文指出，中央「偏鄉廚房計畫」，偏鄉的學校一餐營養午餐為62元，而花蓮縣編定國中一餐50元、國小45元，多出的金額由國教署補助，目前花蓮沒有廠商說無法供應雞蛋料理的狀況。

至於花蓮的雞蛋供應，張進義表示，中南部採密集養法，花東則屬於放牧式，花蓮也沒有種雞廠，雞蛋大多從屏東、高雄南部縣市進貨，不過東部雞蛋品質較高，無法以量制價。

張進義指出，地方雞蛋產能一天約3萬顆，但一天雞蛋用量就要25萬顆，且疫情後觀光客湧入花蓮，餐飲、烘焙等用蛋量需求更大，加上現在出現禽流感等不確定因素，缺蛋情況恐會更嚴重。今天他南下到高雄與南部縣市開會討論蛋荒問題，也將蛋農開會結果呈給農委會參考。