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台東推鳳梨釋迦及慢食文化 東京食品展融入藝術意象

中央社／ 台東縣7日電

推廣冷凍鳳梨釋迦外銷及天然慢食物產，台東縣政府結合8家在地特色商家參加東京國際食品展，也將台東「1314號的藍」設計意象帶入，期待讓台東慢食生活文化躍上國際舞台。

自今天至10日在日本東京Tokyo Big Sight場館舉辦的2023東京國際食品展，台東縣長饒慶鈴率領8家在地特色商家參展，並攜手雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、彰化縣長王惠美等首長，一同為台灣農產品打拚促銷，並藉此機會與國際食品業者交流，為台東慢食物產提升能見度及開創國際市場。

饒慶鈴表示，前幾年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，僅能與當地通路合作，將產品寄出參展，今年疫情緩解，縣府特別組團帶領在地特色商家產品參展，並以「慢食光」風格主題打造台東館，輔以慢經濟、慢慢享受、微風味等印象推薦給全世界的朋友。

現場也感受到來自各方好友對台東優質農特產的好奇與熱情，透過食品展不僅讓民眾知道台東優質農特產品，進而提升並吸引日本及各國買家洽談合作與交流，增進台東特色產業進入日本市場的機會。

台東縣政府表示，此次參展的8個商家中，「秋釀慢慢」遵循古法釀造純淨自然的好醋；「東太陽」秉持在地原物料純釀，開發風土特色酒品；「德朱利斯」專作紅藜食品，紅藜源自台東淨土，曾獲世界食品大賞及iTQi風味多項殊榮；「台東鹿野紅烏龍合作社」茶湯甘韻，近年廣為年輕族群喜愛；「博雅齋自然茶園」自然農法栽培，茶品連續7年獲iTQi鑽石獎及紅烏龍達人名號。「允芳茶園」以獨家高科技冷萃取技術研發台灣第一瓶冷萃茶，讓每一口喝出養身之道。

此外，「購夠台東」嚴選台東農民栽種的鳳梨釋迦，果肉柔軟Q彈、略帶有鳳梨酸香、甜而不膩的鮮甜滋味，透過急冷技術，全程-18度C配送，讓消費者能享用最天然新鮮的產品；還有無添加焦糖色素與香料，導入微化技術，創新研發的鳳梨釋迦氣泡飲，每一瓶都含有1/3顆鳳梨釋迦，保留傳統自然的甜味。「ASMILE JAPAN」源自台東洛神花，手工採摘，無農藥栽種，以全齡健康養生取向產品研發製作。

台東縣政府財政及經濟發展處說明，配合此次外貿協會設置台灣館的開幕活動，台東縣、花蓮縣、雲林縣、彰化縣及嘉義市等縣市首長齊聚活動現場，共同為國內特色產業加持，期望透過共同推廣的相乘效應，讓台灣在地優質產品達到最大曝光宣傳效果，協助在地業者拓展日本市場，共創國際合作商機，更打響台灣優質品牌。

鳳梨釋迦 日本 東京

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