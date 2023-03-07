宜蘭仁山植物園獲環教設施場所認證 上課免費歡迎入場

仁山植物園位於冬山河上游山坡地，擁有完整林相與大量生物資源，宜蘭縣府90年起積極規劃，去年12月環保署認證「環教設施場所」，是宜蘭第13處，設計「森林徵友啟示」、「淺山腦丁的寶藏」等課程，開放民眾或學校預約，目前可免費體驗。

仁山植物園前身是造林苗圃，生產推廣造林的苗木，後逐漸轉型成環境綠美化苗木的苗圃，因離市區近，許多民眾前來登山或休憩，縣府90年開始規畫園區，向農委會水土跑持局爭取補助，設置全縣第1間水土保持戶外教室，並委託人禾環境倫理基金會設計環境教育課程。

去年12月28日，環保署發文宜蘭縣府，經過環境場域設施、環教課程等多方面評估，認證仁山植物園為環教設施場所，此後公務機關或學校等單位若須通過8小時環境教育課程，都可以到仁山植物園體驗。

仁山植物園擁有「探索仁森」、「森林徵友啟示」、「淺山腦丁的寶藏」等課程，探索仁森以一般遊客為主，時長約1小時，在Line機器人引導下探索園區；森林徵友與淺山腦丁以學校或親子團體為主，時長2小時，透過遊戲任務活動介紹水土保持與樟腦產業等。