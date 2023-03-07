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「鬼火」讓台東市掩埋場大火？議員：環保防治作為無效

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東市掩埋場造成周邊嚴重空汙，台東縣議員黃治維要求環保局做專案報告。記者卜敏正／翻攝
台東市掩埋場造成周邊嚴重空汙，台東縣議員黃治維要求環保局做專案報告。記者卜敏正／翻攝

台東市掩埋場失火，造成建農里空氣汙染，台東縣議員今質詢環保局起火原因，及如何加速掩埋場去化方案，環保局指起火原因為沼氣及不明閃火，議員得知稱「原來是鬼火造成」，並指環保局過去防治作為都無效，才造成多次掩埋場火警。

台東縣環保局長郭建成表示，垃圾掩埋場垃圾埋久了，很容易產生沼氣，目前根據消防局的初步調查，這次掩埋場起火，是沼氣被「閃火」引燃，初步排除人為因素，大火造成建農里的空汙影響，他覺得滿抱歉。另因這次失火並非故意，目前沒有開罰。

台東縣議員黃治維表示，環保局的回應太籠統了，未來只要掩埋場失火、找不到原因就推給「鬼火」，就專業上就應該請消防局調查，到底是什麼原因造成，沼氣會燃燒大家都知道，但調查應該以科學專業來呈現。

黃治維說，掩埋場已經非第一次失火，從上一次失火到這一次，是否有因應做法？從這一次火警可以看出，環保局過去做法都是無效的，才會造成這次掩埋場再次起火，他要求環保局對此向議會專案報告。

台東縣議員王文怡指出，目前台東的垃圾已經沒有進入建農掩埋場，但還是發生了這次嚴重火警及空汙，也藉由這次火警讓大家知道，垃圾焚化爐重要性。

王文怡指出，這已經不是首次掩埋場失火，台東環境空汙很多資訊都沒有公開透明，要求環保局將各種資訊定期公布，也應該在建農里設置空汙偵測設備，並公布掩埋場去化計畫，讓居民了解什麼時候掩埋才能離開。

台東市掩埋場造成周邊嚴重空汙，台東縣議員要求環保局做專案報告。圖／報系資料照片
台東市掩埋場造成周邊嚴重空汙，台東縣議員要求環保局做專案報告。圖／報系資料照片

台東 議員

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