考照、繳費、講習1車包 數位行動監理車2.0宜蘭出發

台北區監理所今天在宜蘭監理站啟用全台第6台數位行動監理車2.0，提供機車駕照筆試、行駕照異動、違規繳費、初考領講習等多功能，由各鄉鎮市公所向監理所提出申請，排定日程後即可到點服務，為偏鄉居民省去舟車勞頓之苦。

原來的數位行動車1.0是重3.5噸的麵包車，1次須出動2輛，只提供下鄉考照功能，2.0版本升級成6、7公尺，重5噸的小貨車，1車包辦多功能，公路總局108年在台北市區監理所配置第1台，之後陸續分發各監理所，今天在台北區監理所宜蘭監理站啟用第6台，負責新北、宜蘭、花蓮的業務。

數位行動監理車2.0配有5大服務區，窗口服務區整合數位科技與監理設備，提供行駕照異動、國際駕照換領、違規繳費、燃料使用費補單等功能；考試測驗區空間加大，讓辦理機車筆試、高齡認知檢測的民眾更舒適；數位體驗區配有危險感知體驗、宣導短片提供多元學習服務；車身兩側特殊設計展開後，成為舞台展示區，可進行小型活動展演、初考領講習、交安宣導等；外搭帳篷設茶水休憩區，讓民眾等待休息。

宜蘭監理站指出，過去考照、換照等業務都要到機關辦理，對偏鄉地區居民十分不便；行動監理車2.0一車包辦全方位功能，各鄉鎮市公所可提出申請，監理所排定日程後，監理車即可到點服務；今日下午監理車在冬山國小活動宣導，鼓勵各公所踴躍申請，也因應年初冬山路車禍，宣導交安。