台東掩埋場燒3天影響居民生活 建農里長林金寶帶頭向議會陳情

台東市垃圾掩埋場在228連假時發生火警，大火延燒3天，濃煙飄散影響附近建農里居民生活，建農里長林金寶與十多名民眾今天到縣議會陳情，希望盡速規畫垃圾場去化及安全維護；台東縣議會祕書長吳慶榮接下陳情書。

台東市建農里垃圾掩埋場26日凌晨自燃引發大火和濃煙，大火延燒3天才熄滅，濃煙飄向社區，有民眾出現噁心、暈眩等不適症狀。

林金寶與十多名民眾上午到縣議會陳情表示，建農里垃圾掩埋場於民國93年設置，承受整個台東市所有垃圾，每隔4年就發生火災，焚燒數日，濃煙密布，毒氣沖天，對里民生活及心靈都產生巨大影響，嚴重破壞里民生活。

陳情書指出，建農里垃圾掩埋場原設計是使用6年，環保署於96年修法停止各縣市掩埋場興設，建農里垃圾掩埋場就以各種名稱延用至今，但掩埋場早已飽和，如今成為一座高約12公尺垃圾山，面積也由2公頃擴大為5、6公頃。

陳情書指出，台東縣焚化爐已試營運，應加速正式啟用焚化爐，訂定建農里垃圾掩埋場去化計畫並公告，垃圾產生是所有人，垃圾處理後果不應由建農里里民單獨承受。