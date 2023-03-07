快訊

再添一例猴痘本土個案 首波疫苗接種在六都

本土疫情回溫破萬+10816 較上周二增9.2%

希臘鐵路慘案是人禍？事發前12分鐘的關鍵對話紀錄

台東掩埋場燒3天影響居民生活 建農里長林金寶帶頭向議會陳情

中央社／ 台東縣7日電

台東市垃圾掩埋場在228連假時發生火警，大火延燒3天，濃煙飄散影響附近建農里居民生活，建農里長林金寶與十多名民眾今天到縣議會陳情，希望盡速規畫垃圾場去化及安全維護；台東縣議會祕書長吳慶榮接下陳情書。

台東市建農里垃圾掩埋場26日凌晨自燃引發大火和濃煙，大火延燒3天才熄滅，濃煙飄向社區，有民眾出現噁心、暈眩等不適症狀。

林金寶與十多名民眾上午到縣議會陳情表示，建農里垃圾掩埋場於民國93年設置，承受整個台東市所有垃圾，每隔4年就發生火災，焚燒數日，濃煙密布，毒氣沖天，對里民生活及心靈都產生巨大影響，嚴重破壞里民生活。

陳情書指出，建農里垃圾掩埋場原設計是使用6年，環保署於96年修法停止各縣市掩埋場興設，建農里垃圾掩埋場就以各種名稱延用至今，但掩埋場早已飽和，如今成為一座高約12公尺垃圾山，面積也由2公頃擴大為5、6公頃。

陳情書指出，台東縣焚化爐已試營運，應加速正式啟用焚化爐，訂定建農里垃圾掩埋場去化計畫並公告，垃圾產生是所有人，垃圾處理後果不應由建農里里民單獨承受。

台東

延伸閱讀

台中公墓火警延燒大面積 濃煙影響國3沙鹿段視線

台東市垃圾掩埋場火災 依災損發放慰問金

台東市建農垃圾掩埋場火勢撲滅 市公所將發煙害慰問金

影／幼獅工業區工廠大火 波及7貨車國1數公里外濃煙沖天

相關新聞

「鬼火」讓台東市掩埋場大火？議員：環保防治作為無效

台東市掩埋場失火，造成建農里空氣汙染，台東縣議員今質詢環保局起火原因，及如何加速掩埋場去化方案，環保局指起火原因為沼氣及...

考照、繳費、講習1車包 數位行動監理車2.0宜蘭出發

台北區監理所今天在宜蘭監理站啟用全台第6台數位行動監理車2.0，提供機車駕照筆試、行駕照異動、違規繳費、初考領講習等多功...

花蓮市地標「石來運轉」整修 預計4月底完工

花蓮市地標「石來運轉」噴泉廣場因年久失修，自去年11月起，市公所編列1千多萬元預算，進行石球打磨、基座清洗及修繕整體噴泉...

花蓮門諾醫院最愛笑的志工爺爺 罹癌重生陪伴病友度過低潮

門諾醫院志工73歲鄭偉民曾罹患胃癌，治療恢復健康後，主動到醫院癌症資源中心服務，4年來負責梳理租借假髮、陪伴癌友，他的爽...

影／睽違2年多國際郵輪再進基隆港 民眾搶拍「雙輪會」

新冠疫情爆發2年多來，基隆港今天迎接國際郵輪首航。麗晶七海郵輪「七海探索者號」及荷美郵輪「威士特丹」離開前一站高雄港，上...

太魯閣國家公園推手 徐國士辭世

太魯閣國家公園管理處首任處長徐國士於2月28日辭世，享壽82歲。如今消息傳出，國家公園、生態保育學術界人士震驚且哀傷，太...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦