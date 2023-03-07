花蓮市地標「石來運轉」整修 預計4月底完工

花蓮市地標「石來運轉」噴泉廣場因年久失修，自去年11月起，市公所編列1千多萬元預算，進行石球打磨、基座清洗及修繕整體噴泉設施工程，目前進度已接近4成，預計4月底完工，屆時將對外開放，再現花蓮舊火車站前的文史風華。

石來運轉噴泉廣場以前是花蓮車站，近年噴水幫浦時常故障，花崗石球也長年磨損，因此市公所去年辦理「舊站街景風華再現」工程，整修噴泉廣場設施。

花蓮市長魏嘉彥表示，「石來運轉」自2006年落成以來，已歷經17年，市公所藉這次的整修工程，重新翻修象徵「風生水起」的石球轉動設施，並將原先直徑長達23公尺的水池，僅保留內圈水池以及最外側的廊道舖面與墩柱連座裝飾，外圈則新設地面噴泉，更增加了流水渠道、光雕照明與多達四層的親水景觀。

市公所建設課長徐國城指出，石來運轉近年來因石灰質沉積，造成噴水管線阻塞、馬達受損，同時受到地震影響，球體轉動軌道偏移，機電設備常故障，因此市公所自籌經費辦理改善工程，總預算達1147萬元，實際施工進度達39.3％，預定於4月底竣工。

魏嘉彥說，石來運轉是花蓮頗負盛名的地標，更是觀光旅客遊玩拍照的打卡聖地，雖曾因年久失修暫時轉不動，但市公所積極辦理整修工程，而後透過老照片的分享，讓更多市民朋友了解花蓮舊車站前的歷史風貌，也是不少老花蓮人的記憶共鳴，盼石來運轉完工開放後，能繼續陪伴民眾豐富花蓮印象。