快訊

軍事重地不設防 搶匪醉漢闖營區 海軍基地寫難堪紀錄

一日快閃日本免住宿費！早上飛到名古屋深夜回國 特別票價曝光

蛋價漲、物價漲 北市學校營養午餐開第一槍喊漲

花蓮市地標「石來運轉」整修 預計4月底完工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市地標「石來運轉」噴泉廣場因年久失修，市公所進行整修工程，目前進度已接近4成，預計4月底完工。記者王思慧／攝影
花蓮市地標「石來運轉」噴泉廣場因年久失修，市公所進行整修工程，目前進度已接近4成，預計4月底完工。記者王思慧／攝影

花蓮市地標「石來運轉」噴泉廣場因年久失修，自去年11月起，市公所編列1千多萬元預算，進行石球打磨、基座清洗及修繕整體噴泉設施工程，目前進度已接近4成，預計4月底完工，屆時將對外開放，再現花蓮舊火車站前的文史風華。

石來運轉噴泉廣場以前是花蓮車站，近年噴水幫浦時常故障，花崗石球也長年磨損，因此市公所去年辦理「舊站街景風華再現」工程，整修噴泉廣場設施。

花蓮市長魏嘉彥表示，「石來運轉」自2006年落成以來，已歷經17年，市公所藉這次的整修工程，重新翻修象徵「風生水起」的石球轉動設施，並將原先直徑長達23公尺的水池，僅保留內圈水池以及最外側的廊道舖面與墩柱連座裝飾，外圈則新設地面噴泉，更增加了流水渠道、光雕照明與多達四層的親水景觀。

市公所建設課長徐國城指出，石來運轉近年來因石灰質沉積，造成噴水管線阻塞、馬達受損，同時受到地震影響，球體轉動軌道偏移，機電設備常故障，因此市公所自籌經費辦理改善工程，總預算達1147萬元，實際施工進度達39.3％，預定於4月底竣工。

魏嘉彥說，石來運轉是花蓮頗負盛名的地標，更是觀光旅客遊玩拍照的打卡聖地，雖曾因年久失修暫時轉不動，但市公所積極辦理整修工程，而後透過老照片的分享，讓更多市民朋友了解花蓮舊車站前的歷史風貌，也是不少老花蓮人的記憶共鳴，盼石來運轉完工開放後，能繼續陪伴民眾豐富花蓮印象。

花蓮 火車站

延伸閱讀

花蓮推廣有機農業 香草飼養雞隻產品屢獲獎

花蓮市地標「石來運轉」整修 盼再現舊火車站風華

花蓮格雅雞製成滴雞精 獲世界美食獎三星認證

醫療資源北多南少 衛生局補助花蓮偏鄉原民產檢交通費

相關新聞

花蓮市地標「石來運轉」整修 預計4月底完工

花蓮市地標「石來運轉」噴泉廣場因年久失修，自去年11月起，市公所編列1千多萬元預算，進行石球打磨、基座清洗及修繕整體噴泉...

門諾最愛笑的志工爺爺 罹癌重生陪伴病友度過低潮

門諾醫院志工73歲鄭偉民曾罹患胃癌，治療恢復健康後，主動到醫院癌症資源中心服務，4年來負責梳理租借假髮、陪伴癌友，他的爽...

影／睽違2年多國際郵輪再進基隆港 民眾搶拍「雙輪會」

新冠疫情爆發2年多來，基隆港今天迎接國際郵輪首航。麗晶七海郵輪「七海探索者號」及荷美郵輪「威士特丹」離開前一站高雄港，上...

基捷地方負擔暴增 陳建仁：最優惠方式一起努力開發

基隆市長謝國樑昨天表示，要基隆負擔53.85億元的基隆捷運預算是「門都沒有」，要求中央全額負擔。行政院長陳建仁今天表示，...

太魯閣國家公園推手 徐國士辭世

太魯閣國家公園管理處首任處長徐國士於2月28日辭世，享壽82歲。如今消息傳出，國家公園、生態保育學術界人士震驚且哀傷，太...

花蓮慈雲山分流祭祖 29日法會

吉安鄉慈雲山納骨堂是花蓮北區最大殯葬園區，往年3月中起假日就有300至500人上山祭祖，清明連假更有1、2千人祭祀，再加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦