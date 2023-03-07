門諾最愛笑的志工爺爺 罹癌重生陪伴病友度過低潮
門諾醫院志工73歲鄭偉民曾罹患胃癌，治療恢復健康後，主動到醫院癌症資源中心服務，4年來負責梳理租借假髮、陪伴癌友，他的爽朗笑聲加上十足親和力，幫助許多患者度過病痛低潮，被大家稱作是門諾醫院最愛笑的志工爺爺。
「我很勇敢卻無膽！」從外表上很難看出愛開玩笑的鄭爺爺，曾是名胃癌患者，自嘲個性勇敢，手術後卻成了無膽之人。回想起8年前因高血壓就診，被醫師2次要求健檢都當「逃兵」，第3次妥協，卻確診罹患胃癌第1期。
65歲開始抗癌的鄭偉民，肝臟切掉一部分、膽囊也割除，身上曾同時掛6條引流管，幾次排泄無知覺的他，不知道自己是否能熬過這場病痛，曾做最壞打算，好在醫護細心照料，成功擊退病魔。
為報答醫護的幫助，鄭偉民期許「只要我還能站起來，就要再把它傳遞出去」，於是4年前投身癌症資源中心當志工，用自身治療及面對癌症的經驗，幫助無助的癌友正視自己的生命。
在患者眼中，鄭偉民總是臉上掛滿笑容，不斷分享用積極的態度面對癌症，常叮嚀與其躲在家中消磨生命，倒不如走出去面向陽光，看大自然界的變化。現在的他珍惜重生後的日常，還成為癌資中心瑜珈班長。
他說，這些年陪伴許多癌友，鼓勵他們重拾治療信心，幾乎用幽默的口吻交談，藉此敞開心胸、忘卻擔憂，並以自己的經歷為例，希望大家勇敢抗癌，謹遵醫囑，樂觀迎接每一天。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言