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礁溪印象藍印花布超美 百餘件宜蘭染創作成果發表
礁溪鄉公所與宜蘭縣宜蘭染工坊發展協會去年開辦「礁溪印象藍印花布創作進階班課程」，邀請台灣染藝工坊莊世琦老師，指導學員重現古老的「藍印花布」技藝工法，師生創作出百餘件作品，今天在和風時尚會館舉辦成果發表會。
「好美喔」，參與成果發表會民眾忍不住發出讚嘆，以藍色系為主染布可用於帽子、服飾及包包等各種日常用品，素雅好看，而且是採用天然植物染劑製作，避免造成環境汙染，近年來受到很多人喜愛，也不少藝師投入宜蘭染教學。
礁溪鄉公所幾年前規劃「天然染工藝體驗暨培力教學活動」系列課程，藉由將古老的天然染色技藝，結合現代生活美學概念，形成宜蘭染特有的染色文化與品牌，去年9月25日至111年11月13日更開辦進階班課程。
鄉公所表示，宜蘭縣宜蘭染工坊以永續環境及人文健康的理念，發想主題構圖設計再到染序配方調整及染色施作，創作出一系列精彩作品，另外也培育專業人才成果，獲得極高評價。
礁溪鄉長張永德感謝宜蘭縣宜蘭染工坊發展協會，讓天然染得以傳承且發光發熱，未來可以結合優質產業及行銷，創造出更多精彩多元的樣貌及產業利基。
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