花蓮推廣有機農業 香草飼養雞隻產品屢獲獎

花蓮君達集團推廣有機農業，與花蓮種畜繁殖場合作，選出鬥雞與土雞雜交品種，且以有機香草飼育放養，研製的滴雞精等產品更獲「全球純粹品味評鑑」獎項。

農委會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場長魏良原今天接受媒體聯訪表示，與花蓮君達休閒農場產官合作，從16種品系中，選出鬥雞與土雞雜交雞種，餵養香草複方飼料，培育出抵抗力強的「Gaea 格雅雞」，並技轉給君達休閒農場，也教導員工如何養雞，生產優質雞肉產品。

君達休閒農場董事長尹純綢表示，雞肉是國人重要肉品來源，為提供優質、健康與美味肉品來源，與花蓮種畜場產官合作，耗時8年培育獨有品種「Gaea 格雅雞」。包括慢火製成的純滴雞精獲A.A.TASTEAWARDS「全球純粹品味評鑑」最高榮譽三星獎；格雅雞香草火鍋則榮獲這項評鑑二星獎。

君達集團總監尹秋明表示，目前畜養數量「Gaea 格雅雞」達7000隻，今年全年目標2萬隻、長期目標10萬隻。要達到此目標還需要場地，以及視合作農場能否配合達到要求的設備與標準，都仍有待一起努力。

依「全球無添加驗證指標」網站資訊，A.A.TASTEAWARDS「全球純粹品味評鑑」是全球唯一以CLEANLABEL精神為取向的綜合評鑑。期望表彰各個領域優秀產品，提升其正面影響力，致力於讚美具有極佳風味的產品和菜餚。