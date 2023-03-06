快訊

誠品信義熄燈後「24小時書店」無縫接軌 這2據點呼聲最高

遠雄健康生活園區20公頃預定地起火 燒24小時未滅...苗栗市瀰漫燃燒臭味

新冠肺炎三年 那些因疫情改變的日常生活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮格雅雞製成滴雞精 獲世界美食獎三星認證

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮君達集團在花蓮種畜繁殖場協助下，耗時8年培育出台灣本土獨特品種「Gaea格雅雞」，製成滴雞精與香草火鍋，獲世界四大美食獎三星與二星殊榮。記者王思慧／攝影
花蓮君達集團在花蓮種畜繁殖場協助下，耗時8年培育出台灣本土獨特品種「Gaea格雅雞」，製成滴雞精與香草火鍋，獲世界四大美食獎三星與二星殊榮。記者王思慧／攝影

花蓮君達集團推廣有機農業，在花蓮種畜繁殖場協助下，耗時8年培育出台灣本土獨特品種「Gaea格雅雞」，在有機環境下，以有機香草飼育放養。格雅雞製成滴雞精與香草火鍋，獲世界四大美食獎「A.A. Taste Awards全球純粹品味評鑑」三星與二星。

花蓮種畜繁殖場長魏良原表示，君達集團曾向繁殖場請益雞種，對繁殖場來說，提供優質種雞，生產商用的肉雞是重要的目標。從16種品系中，將鬥雞與土雞交配，生產出格雅雞，並設計香草飼料配方，希望提升雞隻免疫力，經過兩年實驗證明，免疫力確實有提升，將技術移轉給君達，也教導員工如何養雞，生產優質雞肉產品。

雞舍位於君達休閒農場茶樹園前方的空地，雞隻有300多隻，圍籬內有兩大空間，讓公雞母雞分開活動，配種時再合宿，並提供產房讓受孕的母雞居住，培育完後再交由小農或武陵及仁德外役監飼養。

雞舍位於君達休閒農場茶樹園前方的空地，雞隻採有機香草飼育及放養方式，提升免疫力。記者王思慧／攝影
雞舍位於君達休閒農場茶樹園前方的空地，雞隻採有機香草飼育及放養方式，提升免疫力。記者王思慧／攝影
格雅雞有300多隻，並提供產房讓受孕的母雞居住。記者王思慧／攝影
格雅雞有300多隻，並提供產房讓受孕的母雞居住。記者王思慧／攝影

花蓮 飼料

延伸閱讀

醫療資源北多南少 衛生局補助花蓮偏鄉原民產檢交通費

花蓮南北相距逾百公里 原住民就醫有交通補助

花蓮慈雲山分流祭祖 將直播法會供外地民眾追思

花蓮富里鄉長當選人拒就職 將二度通知 再不來得補選

相關新聞

興建基隆捷運要基市府負擔53.85億元 謝國樑：門都沒有

基隆市長謝國樑今天回溯基隆捷運演進史，列出三大理由，主張基隆捷運計畫經費分攤，中央不應採「補助 」地方政府捷運建設方式為...

花蓮格雅雞製成滴雞精 獲世界美食獎三星認證

花蓮君達集團推廣有機農業，在花蓮種畜繁殖場協助下，耗時8年培育出台灣本土獨特品種「Gaea格雅雞」，在有機環境下，以有機...

醫療資源北多南少 衛生局補助花蓮偏鄉原民產檢交通費

花蓮縣原住民人數占全縣人口29%，多住在中南區，但花蓮幅員遼闊，南北相距137.5公里，醫療資源及交通發展多集中於北區。...

影／基捷費用暴增至53.85億 謝國樑：中央應主要負擔

基隆市長謝國樑召開記者會表示，基隆捷運的分擔費用暴增至53.85億，要基隆市單獨負擔是不公平的。基隆捷運是由中央主導的捷...

花蓮慈雲山分流祭祖 將直播法會供外地民眾追思

下月是清明節，花蓮縣慈雲山懷恩園區納骨堂考量民眾提前掃墓祭祖習慣，即日起至下月5日止，增加中午及假日時段，鄉親每天上午8...

基隆捷運謝國樑喊中央全額負擔 交通部長王國材回應了

基隆市長謝國樑4日晚間在臉書直播表示，基隆捷運基隆分攤費用暴增3倍為53.86億元，認為會讓基隆陷入「財政黑暗期」拖垮市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦