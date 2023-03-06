花蓮格雅雞製成滴雞精 獲世界美食獎三星認證

花蓮君達集團推廣有機農業，在花蓮種畜繁殖場協助下，耗時8年培育出台灣本土獨特品種「Gaea格雅雞」，在有機環境下，以有機香草飼育放養。格雅雞製成滴雞精與香草火鍋，獲世界四大美食獎「A.A. Taste Awards全球純粹品味評鑑」三星與二星。

花蓮種畜繁殖場長魏良原表示，君達集團曾向繁殖場請益雞種，對繁殖場來說，提供優質種雞，生產商用的肉雞是重要的目標。從16種品系中，將鬥雞與土雞交配，生產出格雅雞，並設計香草飼料配方，希望提升雞隻免疫力，經過兩年實驗證明，免疫力確實有提升，將技術移轉給君達，也教導員工如何養雞，生產優質雞肉產品。