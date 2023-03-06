醫療資源北多南少 衛生局補助花蓮偏鄉原民產檢交通費

花蓮縣原住民人數占全縣人口29%，多住在中南區，但花蓮幅員遼闊，南北相距137.5公里，醫療資源及交通發展多集中於北區。花蓮縣衛生局向衛福部爭取原住民就醫交通補助費，今年有134萬元經費，盼補助交通費用方式，能減輕原住民負擔。

衛生局長朱家祥表示，2022年原民就醫交通補助，共服務1165人次，其中針對孕產婦產檢、生產就醫交通補助達613人次，占總補助人次的52%，較2021年產檢就醫補助457人次，增加156人次。

衛生局指出，透過持續宣導原住民孕產婦產檢就醫交通補助，提高孕產婦定時產檢的意願，進而及早發現高風險孕產婦，降低新生兒風險。

除了孕產婦產檢生產外，只要是居住在花蓮，因為轉診就醫、重大傷病就醫、緊急傷病就醫的原民鄉親、入住住宿式長照機構或參加各項預防保健檢查（成人健檢、長者健檢、癌症篩檢等），結果呈現異常須進一步轉診到醫院檢查等，都可申請交通費。

補助條件需要符合住家離就診醫院或入住機構達20公里以上、孕婦因產檢或生產就醫，住家離產檢醫療院所5至20公里以上，可由本人或家屬攜帶相關文件申請補助費，補助金額以距離醫院公里數區分，每次為600元至1000元，申請次數每人每年不超過10次，每季則不超過3次。

至於入住住宿式長照機構者，以每人每年2次為限，居住地離最近機構路程達20公里以上未滿40公里者，補助就醫交通費每人每次800元，40公里以上補助就醫交通費每人每次1600元。