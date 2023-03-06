興建基隆捷運要基市府負擔53.85億元 謝國樑：門都沒有

基隆市長謝國樑今天回溯基隆捷運演進史，列出三大理由，主張基隆捷運計畫經費分攤，中央不應採「補助 」地方政府捷運建設方式為之，應就國土發展，回歸依據大眾捷運法，由中央政府交通部全額負擔建設、開發及營運階段所有經費。

交通部公布推動北捷汐東線和基隆捷運建設，基市府要分攤53.85億元。謝國樑認為將造成市庫龐大負擔，並提出三大理由，指基隆捷運屬中央建設，應由中央政府全額負擔相關經費。

謝說，首先依大眾捷運法第4條第1項規定，基隆捷運計畫是中央規畫的捷運建設。前市府去年12月2日函文行政院國發會，就主張這是中央規畫的重大國家型捷運建設，並非由基市府自提的地方捷運建設。主要是交通部希望藉這項計畫，達成旅次移轉的目的，改善台鐵容量瓶頸，解除東部幹線一票難求的問題，從頭到尾是中央所提出來的建設，不應該讓地方產生過於龐大的負擔。

第2個理由是今年3月2日依環境影響評估法第5條，正式審查由交通部鐵道局所送的基隆捷運計畫環境影響評估報告書，可見交通部鐵道局仍為基隆捷運計畫的開發單位。也就是說從頭到尾都是交通部主導的建設。

謝國樑提出的第3個理由是交通部主政辦理的基隆捷運計畫，雖然在綜合規劃階段，路線調整為主線優化，深入市區，並與新北市辦理汐東捷運，在樟樹灣、汐科、汐止市公所3站整合共購，但是不可以因為部分路段整合後，就將中央所辦理的基隆捷運改為地方捷運建設。因此基隆捷運計畫經費分攤，不應該採取補助地方建設的方式，應該就國土發展，回歸依據大眾捷運法，由中央政府交通部盡量全額負擔建設、開發及營運階段所有經費。

謝國樑說，整理基隆捷運計畫的來龍去脈，並且呈現相關公文跟程序的體現，是要讓大家了解基隆捷運是一個由中央行政院、交通部主導的重大國家級建設，並非地方自己提出的。謝並舉興建機場捷運為例，雖然有經過台北市、新北市，但是它仍然是交通部所提重大的國家建設。