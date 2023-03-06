花蓮慈雲山分流祭祖 將直播法會供外地民眾追思

下月是清明節，花蓮縣慈雲山懷恩園區納骨堂考量民眾提前掃墓祭祖習慣，即日起至下月5日止，增加中午及假日時段，鄉親每天上午8時至下午4時可彈性前往緬懷祭祖，如祭祀人流增加，則延長開放至下午5時。慈雲山納骨堂本月29日將直播法會，讓無法返鄉民眾追思。

每到清明節前後，許多民眾湧入吉安鄉慈雲山祭祖，吉安鄉公所為大家順利完成祭拜祖先禮儀，規畫祭祀分流及增額服務配套，即日起至4月5日止，每天上午8時至下午4時，無論中午或假日，皆可配合各家族緬懷祭祖，如因祭祀人流所需，會彈性延長開放至下午5時。

吉安鄉公所規畫在3月29日，於慈雲山納骨堂祈福護靈普度，由鄉公所、代表會、各村村長和地方仕紳參與祭祀，並在當日安排法師辦法會，並同步於鄉公所臉書直播，讓無法返鄉的民眾追思緬懷祖先。

鄉公所表示，慈雲山園區加強綠美化與公墓環境優化標準，不但藝術禮儀彩繪園區聯外道路牆面，整建火化場爐具、改善空氣汙染防制設備等更新工程，更增設神主牌位和納骨櫃位，提供最適合的殯葬服務。