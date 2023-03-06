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基隆捷運費用分攤 林右昌：任內負債比降至不到3成

聯合報／ 記者黃煜穎／台北即時報導
基隆捷運議題引外界關注，前基隆市長、內政部長林右昌今表示，基隆捷運的推動，「地方要多努力、中央要多支持」。記者黃煜穎／攝影
基隆捷運議題引外界關注，前基隆市長、內政部長林右昌今表示，基隆捷運的推動，「地方要多努力、中央要多支持」。記者黃煜穎／攝影

基隆捷運議題引外界關注，前基隆市長、內政部長林右昌今表示，基隆捷運的推動，「地方要多努力、中央要多支持」，並表示，過去他擔任基隆市長8年任內，成立捷運專案會議，呼籲現任基隆市長謝國樑盡快召開會議，才有機會走出自己的路。

立法院財政等委員會今日聯席審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。

林右昌受訪表示，基隆捷運是非六都之外進展最快的地方，也已經通過環評，此消息出來很振奮地方人民。他認為，基隆捷運的推動，地方要多努力，中央要多支持。

他說，過去擔任當市長的時候，基隆市沒有捷運局，因此成立專案會議，由市長主持督導，他表示曾經一個月開三到四次的會議，也呼籲基隆市長謝國樑盡快召開捷運會議，畢竟捷運問題複雜，需要市長親自統整才能解決。

林右昌補充，過去基隆財政改善很多，他表示，在任內他把基隆負債從124億元減到約67億元，負債比率不到30％，他再提及，去年因為有多的稅收，因此財政部今年也多分配10億元統籌分配稅款給基隆市。

至於基隆市升格問題，林右昌認為這需要很長的時間，他在過去任內也沒有升格，但他認為，就算沒有升格，基隆還是可以走出自己的路。

基隆捷運 林右昌

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