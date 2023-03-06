聽新聞
test
0:00 / 0:00
缺蛋…宜蘭知名蛋餅早餐店沒開門引關注 業者曝部分品項暫停
宜蘭市一家知名早餐店經常有網友及部落客介紹，這家店的蛋餅非常好吃，今天早上被網友發現沒有開門營業，擔心是否缺蛋造成壓力？業者隨後在臉書說明是店休日，但的確也因蛋量短缺，導致部分品項必須暫時停賣。
位於宜蘭市吉祥路的力行早餐店，在當地非常有名，附近有國小及國中，一直是家長填補孩子早點的最愛。這家店最有名的是各式蛋餅、招牌烤肉、現磨豆漿米漿純手工製作，特別是蛋餅還分成河粉蛋餅，品項多樣化。
最近由於缺蛋，造成許多需要使用雞蛋的店家壓力特別大，今天早上有網友要到力行早餐享用美食，發現店家並沒有開門營業，上Google查詢顯示「營業中」，擔心業者是不是因為缺蛋而造成休息，在臉書關切發問。
業者隨後回覆網友貼文表示，他們每個月固定休息5天，今天是休息日；不過業者也貼文說，因為蛋量短缺，部分餐點品項需暫停及限量銷售，請顧客體諒。
此外，附近一家賣肉羹的業者，今天早上打電話叫雞蛋，電話那頭傳來每斤漲3元。業者無奈表示，原本一箱雞蛋700元，去年底已經漲到900元，現在是一箱1000多元，政府看到上漲趨勢，早應該要因應才對，不知道這些當官的每天在幹什麼？他是做肉羹的，比較沒差，頂多不供應滷蛋，其他需要雞蛋的攤商影響很大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言