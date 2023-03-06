缺蛋…宜蘭知名蛋餅早餐店沒開門引關注 業者曝部分品項暫停

宜蘭市一家知名早餐店經常有網友及部落客介紹，這家店的蛋餅非常好吃，今天早上被網友發現沒有開門營業，擔心是否缺蛋造成壓力？業者隨後在臉書說明是店休日，但的確也因蛋量短缺，導致部分品項必須暫時停賣。

位於宜蘭市吉祥路的力行早餐店，在當地非常有名，附近有國小及國中，一直是家長填補孩子早點的最愛。這家店最有名的是各式蛋餅、招牌烤肉、現磨豆漿米漿純手工製作，特別是蛋餅還分成河粉蛋餅，品項多樣化。

最近由於缺蛋，造成許多需要使用雞蛋的店家壓力特別大，今天早上有網友要到力行早餐享用美食，發現店家並沒有開門營業，上Google查詢顯示「營業中」，擔心業者是不是因為缺蛋而造成休息，在臉書關切發問。

業者隨後回覆網友貼文表示，他們每個月固定休息5天，今天是休息日；不過業者也貼文說，因為蛋量短缺，部分餐點品項需暫停及限量銷售，請顧客體諒。