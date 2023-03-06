基隆市公車虧17億 擬整併並釋出部分民營化議員有憂慮

基隆市公車處共54條路線，每天1千餘班次、4萬多人次搭乘，但年年虧損，累計17億，市府研議兩大改造計畫，一是調整搭乘率不佳、整併重複路線；二是將部分路線釋出民營業者經營，以縮減營業規模，增加營業收入。

但有議員擔心，業者有賺錢的路線才會來標，要把黃金路線和偏遠路線做適切的搭配，否則恐影響偏遠地區的搭車民眾權益。

基隆市公車處虧損嚴重，基隆審計室曾要求檢討，認為部分班次未與乘車需求配合，主要路線重疊比率過高。議員也多次在議會定期會中要求改善，在兼顧基隆民眾搭車權益情況下，研擬民營化的可行性，不能一直仰賴市府預算補助，虧損數字年年增加。

議員曾建議限制長者搭乘次數、提高票價等開源節流方案，但多年來市府認為是基隆長久以來的福利政策，並未通過。

市府財政處指出，因公車處持續虧損，除申請中央補助外，每年均視財政狀況補貼，近5年補助從108年的1億6千萬到今年的3億元，今年補助金額占年度歲入預算比例1.56%。財政處建議，公車處為營業基金應企業化經營原則，增加收入，減少成本。

市公車處指出，一段票15元，學生卡搭一次9元，從有悠遊卡以來差額6元都是市公車吸收；老人社福卡搭乘免費且不限次數，社會處給8元，7元差額市公車吸收，長期負擔學生加上老人票差，估約12億未補足，加上借貸利息產生，虧損才會持續擴大，並非營運績效不佳，以往每天搭乘6萬多人次，疫情後仍有4萬多人次，人數很多。

「近年公共運輸三大成本油料、薪資、車輛維修及折舊都漲，就是票價沒有漲」，公車處長陳新埤說，油料漲價及去年調薪4%，都增1千多萬元。希望藉由調整或應由政府補助運價差才能維持永續經營。

公車處已擬具未來改善計畫，陳新埤說，一是會針對部分路線搭車率不佳情況評估調整，整併路線以縮小規模，降低虧損；二是將部分路線釋出民營客運業者經營，參考高雄交通局辦理路線釋出方式，由交通處將公車處部分路線釋出，評選優良客運業者接替行駛，考慮分區來執行。