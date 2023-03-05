基捷分攤經費暴增掀波 基隆議長：不分黨派當溝通平台

基隆捷運基隆分攤費用暴增3倍，從17億增加到53.86億元，市長謝國樑表示難以負擔，立委蔡適應批炒作的財政黑暗期說法，引發地方爭議。議長童子瑋表示，基隆市府應在經費預算上做出整合與調整，市議會願擔任意見溝通平台的角色，不分黨派。

童子瑋今晚表示，在地方財政負擔上，建議市政府優先釐清基隆的需求並提出捷運廊帶願景，評估捷運沿線的發展效益，在既有市政預算與市政方針上，提出有效的整併與調整，相信能與中央進行更聚焦、更細部、更有效率的討論。

童子瑋說，推動基隆捷運已經是基隆不分黨派的共識，現階段應該儘速進入捷運沿線公共建設與土地利用的討論，並利用土地變更、重劃的契機，以公共、教育、社福與永續設施為優先，強化交通線上的公共服務量能，紓緩市區侷促的公共空間。

他說，捷運開發並非一條交通線的建置這麼簡單，站點串連鄰近區域帶來的運輸效益，能夠直接反應在未來公共設施、社會住宅、停車轉乘空間、綠地及行人友善環境的規畫上。

童子瑋表示，基隆捷運提升為中運量系統，並在環評上趕上捷運汐東線的進度。在最後一哩路，也就是基隆捷運自八堵進入市區後的路廊方案選擇，他堅持一定要進入市中心，與港區的火車站、城際轉運站共構，才能真正完善「北方國門」串連北北基桃大都會，海港連接空港的大願景。

童子瑋指出，重大建設就是需要各種立場的交互碰撞與溝通，才能真正凝聚共識，市議會擔任意見平台的角色，讓基隆捷運不只是基隆捷運。