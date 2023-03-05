四輪傳動車克服偏鄉巡迴醫療大挑戰 獅子會合資贈車

台東縣卑南鄉衛生所醫護團隊，日前深入山區巡迴醫療及居家訪視，醫療車卻卡在產業道路，經員警救助才脫困，國際獅子會得知，募款採購捐贈1輛百萬元、高底盤四輪傳動車作巡迴醫療用車，醫護團隊開心表示，巡迴醫療交通不會再卡卡了。

台東縣衛生局長孫國平、卑南衛生所醫師盧克凡、台灣獅子會基金會董事長郭李桂香、台東縣議員楊招信，及參與捐贈的台東多個獅子會團隊、會長，今天都到場參加巡迴醫療車捐贈儀式。

孫國平表示，卑南衛生所團隊須進入偏遠社區部落巡迴醫療，服務在地長者及獨居行動不便者，但卑南鄉特殊地理環境，對於醫療團隊是很大挑戰，現有巡迴車曾因馬力不足，卡在溫泉村樂山泥濘道路中，經由警察救助才狼狽脫困。

「醫療交通必須克服！」盧克凡說明，衛生所團隊深入山區，居家訪視，最困難的就是交通問題，原巡迴醫療車低底盤又無四輪傳動，日前受困產業道路後，每一次進入山區，大家都擔心害怕，若在沒有電信訊號的地方受困該怎麼辦？衛生所護理師林允甄將相關訊息告知獅子會，獲得認同。