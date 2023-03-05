原民族語標示牌 花蓮遍布74單位全國最多

積極推廣原住民族語言文化，花蓮縣政府自2019年至今爭取到74個單位設置族語標示牌，獲中央補助經費新台幣2662萬餘元，族語標示牌設置遍布全花蓮。

花蓮縣原住民族人口數全國第一，13鄉鎮市皆屬原鄉地區，包括阿美族、太魯閣族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、布農族及賽德克族六大族群、207個部落，縣府致力於原住民族文化傳承保存，發展出文化多樣性與成為永續發展的模範縣。

花蓮縣政府原住民行政處今天發布訊息表示，提供多語化生活服務，營造原鄉親切友善環境，縣府近年大力推動公共場所設置族語標示牌，今年協助各機關學校申請，獲中央補助555萬8500元，設置各式族語標示牌。

原民處藝術文化科長徐采瑤表示，今年協助11個單位獲得補助，包括公所及學校等。縣長徐榛蔚非常重視族語學習及傳承工作，更走訪部落了解族人們需求及生活環境。原民處積極推廣原住民族語言文化，2019年至今爭取到74個單位獲補助經費達2662萬餘元。

徐采瑤指出，族語標示牌設置除了友善環境，更擴大了族語使用的場合，增加大眾在族語使用機會及場域，未來將積極持續推動。