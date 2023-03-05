快訊

跆拳道／當場剪髮仍差0.1公斤 羅嘉翎美國公開賽沒過磅失格

砸82萬辦婚禮！賓客答應後「一半以上都放鳥」 新人崩潰哭了

它不是蔬菜！富含維生素A、葉黃素的玉米 這類人需注意攝取量

乳房X光攝影車下鄉 台東辦婦女節健康篩檢抽獎

中央社／ 台東縣5日電
台東縣衛生局3月6至12日推出「38婦女節女人妳最大－婦女健康篩檢一起來」加碼送活動，乳房X光攝影巡迴車將前往達仁鄉、太麻里鄉等地提供服務，凡參加篩檢活動者可抽獎拿好禮，可提早預約。（台東縣政府提供）
台東縣衛生局3月6至12日推出「38婦女節女人妳最大－婦女健康篩檢一起來」加碼送活動，乳房X光攝影巡迴車將前往達仁鄉、太麻里鄉等地提供服務，凡參加篩檢活動者可抽獎拿好禮，可提早預約。（台東縣政府提供）

台東縣衛生局3月6至12日推出「38婦女節女人妳最大－婦女健康篩檢一起來」加碼送活動，乳房X光攝影巡迴車將前往達仁鄉等偏鄉提供服務，凡參加篩檢活動者可抽獎拿好禮。

台東縣衛生局今天發布訊息表示，以抽獎送禮券方式鼓勵婦女正視健康，篩檢相關資訊於各鄉鎮市衛生所、衛生局臉書（facebook）及TPush公告。

衛生局表示，目前台東死亡原因以癌症為最多，而40至59歲正值人生精華，是家庭經濟重要支柱，因此台東全國首創將乳癌篩檢提前至40歲開始，40至44歲乳癌篩檢總共執行近3300案，已發現9例乳癌確診案例，所幸早期發現，治療後已痊癒，成功讓9個家庭免於癌症威脅。

衛生局說明，「38婦女節女人妳最大－婦女健康篩檢一起來」的健康篩檢時程及地點分別為：6日達仁鄉衛生所、8日太麻里鄉（金崙活動中心、金崙天主堂）、9日成功鎮衛生所、10日太麻里鄉（三和活動中心、香蘭活動中心）、11日東河鄉（都蘭活動中心）、12日台東市卡地布部落聚會所，歡迎踴躍前往篩檢，並提早預約。

衛生局呼籲，政府補助30歲以上女性每年免費子宮頸癌篩檢1次，40歲以上女性每2年免費乳癌篩檢1次，40至64歲不分男女，每3年免費成人健康檢查1次；不要放棄自己權益，定期篩檢，切莫諱疾忌醫，以正向、正確態度面對癌症。

乳癌

延伸閱讀

嘉縣慶祝婦女節、表揚10名傑出女性 她們出線創單位先例

台東婦女節公益拍賣 縣長自掏腰包萬元搶標挺新住民姊妹

衛福部考慮放寬肺癌乳癌篩檢門檻 補助未婚女性凍卵

「疫鄉人」攝影專輯 宜蘭社大師生鏡頭記錄疫情百態

相關新聞

乳房X光攝影車下鄉 台東辦婦女節健康篩檢抽獎

台東縣衛生局3月6至12日推出「38婦女節女人妳最大－婦女健康篩檢一起來」加碼送活動，乳房X光攝影巡迴車將前往達仁鄉等偏...

可行性評估做17年還沒過 陳歐珀：宜蘭台2庚線創公路史奇蹟

宜蘭縣自前縣長陳定南到現任林姿妙、以前喊出的山腳道路到現在的台2庚延伸線，動工遙遙無期，光是可行性評估從民國95年提報至...

花蓮興泉圳黃花風鈴木盛開 百年圳道如詩似畫

花蓮光復、瑞穗鄉交界處的興泉圳黃花風鈴木盛開，近300公尺水圳兩旁，金黃色花朵倒映水道，與遠方青山相互襯托，美景如詩似畫...

富里鄉長當選人…張容榕若再不現身 將辦補選

花蓮富里鄉長當選人張容榕去年12月25日拒絕就職，鄉公所近日將二度舉辦就職典禮並通知張，若仍不現身，依規定必須在出缺日3...

國內第2座 蘇澳溪分洪獲核定

宜蘭「蘇澳溪分洪計畫」3月2日獲行政院核定全額補助54億元，是國內第2座分洪道，將開闢長2.4公里、斷面寬10.5公尺的...

基捷分攤17億變54億 謝國樑：難負擔

過去中央與地方為基隆捷運路線規畫爭議不休，環保署日前召開基隆捷運第一階段環評初審，全案待補正就可通過，現中央與地方又為經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦