乳房X光攝影車下鄉 台東辦婦女節健康篩檢抽獎

台東縣衛生局3月6至12日推出「38婦女節女人妳最大－婦女健康篩檢一起來」加碼送活動，乳房X光攝影巡迴車將前往達仁鄉等偏鄉提供服務，凡參加篩檢活動者可抽獎拿好禮。

台東縣衛生局今天發布訊息表示，以抽獎送禮券方式鼓勵婦女正視健康，篩檢相關資訊於各鄉鎮市衛生所、衛生局臉書（facebook）及TPush公告。

衛生局表示，目前台東死亡原因以癌症為最多，而40至59歲正值人生精華，是家庭經濟重要支柱，因此台東全國首創將乳癌篩檢提前至40歲開始，40至44歲乳癌篩檢總共執行近3300案，已發現9例乳癌確診案例，所幸早期發現，治療後已痊癒，成功讓9個家庭免於癌症威脅。

衛生局說明，「38婦女節女人妳最大－婦女健康篩檢一起來」的健康篩檢時程及地點分別為：6日達仁鄉衛生所、8日太麻里鄉（金崙活動中心、金崙天主堂）、9日成功鎮衛生所、10日太麻里鄉（三和活動中心、香蘭活動中心）、11日東河鄉（都蘭活動中心）、12日台東市卡地布部落聚會所，歡迎踴躍前往篩檢，並提早預約。

衛生局呼籲，政府補助30歲以上女性每年免費子宮頸癌篩檢1次，40歲以上女性每2年免費乳癌篩檢1次，40至64歲不分男女，每3年免費成人健康檢查1次；不要放棄自己權益，定期篩檢，切莫諱疾忌醫，以正向、正確態度面對癌症。