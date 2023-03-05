快訊

跆拳道／當場剪髮仍差0.1公斤 羅嘉翎美國公開賽沒過磅失格

砸82萬辦婚禮！賓客答應後「一半以上都放鳥」 新人崩潰哭了

它不是蔬菜！富含維生素A、葉黃素的玉米 這類人需注意攝取量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可行性評估做17年還沒過 陳歐珀：宜蘭台2庚線創公路史奇蹟

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
立委陳歐珀要求台2庚延伸線的可行性評估今年一定要通過，以利後續都市計畫變更及用地取得，分段施工。本報資料照
立委陳歐珀要求台2庚延伸線的可行性評估今年一定要通過，以利後續都市計畫變更及用地取得，分段施工。本報資料照

宜蘭縣自前縣長陳定南到現任林姿妙、以前喊出的山腳道路到現在的台2庚延伸線，動工遙遙無期，光是可行性評估從民國95年提報至今，立委陳歐珀指出，來來回回做了17 年，創下「台灣公路史上的奇蹟」，他要求中央今年一定要通過，接著才能辦理都市計畫變更及用地取得，分段施工。

陳歐珀今天表示，台2庚延伸線可行性研究自95年8月4日開工，歷經20幾次審查，探究其原因是交通部，行政院國發會審查退件多次，至今17年無法定稿，嚴重影響後續環評及規劃設計，「全台哪一條省道的行性行評估做了17年？」不但創下公路奇蹟，每次只要換一批審查委員又有意見，希望交通部盡速核定，給宜蘭鄉親一個交代。

蘭陽平原南北向交通有國5及台9省道等，靠近西側的山邊缺乏南北貫道，山邊道路串連多個鄉鎮市，更偏重當地人行走。早在前縣長陳定南時代就提出「山腳道路」，發展成「台2庚延伸線」，地方居民可避開市區塞車，也能協助國5分流，但台2庚延伸線可行性研究報告還在中央公文往返，讓人看不下去。

礁溪鄉縣議員林聰池表示，五峰旗底下400多間客房的遠雄飯店今年開幕，一旁的休閒渡假區市地重劃區23公頃、7萬多坪，財團也都把地買好了，將來又要蓋飯店，但附近道路根本無法容納車潮，從大忠路到他的服務處才1公里，假日塞車開車竟要1小時，交通路網沒做好，未來礁溪會塞死，「塞成一座大停車場」。

陳歐珀表示，台2庚線以前不是省道，有些路段沒有路廊，宜蘭人期待30幾年，爭取過程中因經濟效益不符等因素，差點胎死腹中，在游錫堃擔任行政院長時，以「專案特准」把這條道路規劃納為省。

他說，台2庚線全長41.2公里，路寬12.5公尺，經費147億元，串連頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市、員山鄉，往南延伸至三星鄉、冬山鄉及五結鄉7鄉鎮市，絕對有興建必要性，可行性評做今年年中應該會做，接著辦理都市計畫變更及用地取得，分段施工。

台2庚線是以前陳定南所提出的「山腳道路」，地方期盼了30幾年，但民國95年所提送中央的台2庚延伸線可行性評估報告，至今尚未通過。本報資料照
台2庚線是以前陳定南所提出的「山腳道路」，地方期盼了30幾年，但民國95年所提送中央的台2庚延伸線可行性評估報告，至今尚未通過。本報資料照
台2庚延伸線的可行性評估做了17年，目前還在中央公文往返，尚未通過，被諷刺創了「台灣公路史上的奇蹟」。本報資料照
台2庚延伸線的可行性評估做了17年，目前還在中央公文往返，尚未通過，被諷刺創了「台灣公路史上的奇蹟」。本報資料照

陳歐珀

延伸閱讀

北市月均消失逾5千張違停罰單 議員批「類違停」亂象能不塞？

人行道都是違停！Cheap批陳歐珀「違停之父」 助理上線對嗆

蘇澳大同路電線桿地下化 1140公尺2890萬爭取今年完工

爭取冬山交流道1審未過拚敗部復活 鄉長林峻輔據理力爭

相關新聞

乳房X光攝影車下鄉 台東辦婦女節健康篩檢抽獎

台東縣衛生局3月6至12日推出「38婦女節女人妳最大－婦女健康篩檢一起來」加碼送活動，乳房X光攝影巡迴車將前往達仁鄉等偏...

可行性評估做17年還沒過 陳歐珀：宜蘭台2庚線創公路史奇蹟

宜蘭縣自前縣長陳定南到現任林姿妙、以前喊出的山腳道路到現在的台2庚延伸線，動工遙遙無期，光是可行性評估從民國95年提報至...

花蓮興泉圳黃花風鈴木盛開 百年圳道如詩似畫

花蓮光復、瑞穗鄉交界處的興泉圳黃花風鈴木盛開，近300公尺水圳兩旁，金黃色花朵倒映水道，與遠方青山相互襯托，美景如詩似畫...

富里鄉長當選人…張容榕若再不現身 將辦補選

花蓮富里鄉長當選人張容榕去年12月25日拒絕就職，鄉公所近日將二度舉辦就職典禮並通知張，若仍不現身，依規定必須在出缺日3...

國內第2座 蘇澳溪分洪獲核定

宜蘭「蘇澳溪分洪計畫」3月2日獲行政院核定全額補助54億元，是國內第2座分洪道，將開闢長2.4公里、斷面寬10.5公尺的...

基捷分攤17億變54億 謝國樑：難負擔

過去中央與地方為基隆捷運路線規畫爭議不休，環保署日前召開基隆捷運第一階段環評初審，全案待補正就可通過，現中央與地方又為經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦