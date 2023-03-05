可行性評估做17年還沒過 陳歐珀：宜蘭台2庚線創公路史奇蹟

宜蘭縣自前縣長陳定南到現任林姿妙、以前喊出的山腳道路到現在的台2庚延伸線，動工遙遙無期，光是可行性評估從民國95年提報至今，立委陳歐珀指出，來來回回做了17 年，創下「台灣公路史上的奇蹟」，他要求中央今年一定要通過，接著才能辦理都市計畫變更及用地取得，分段施工。

陳歐珀今天表示，台2庚延伸線可行性研究自95年8月4日開工，歷經20幾次審查，探究其原因是交通部，行政院國發會審查退件多次，至今17年無法定稿，嚴重影響後續環評及規劃設計，「全台哪一條省道的行性行評估做了17年？」不但創下公路奇蹟，每次只要換一批審查委員又有意見，希望交通部盡速核定，給宜蘭鄉親一個交代。

蘭陽平原南北向交通有國5及台9省道等，靠近西側的山邊缺乏南北貫道，山邊道路串連多個鄉鎮市，更偏重當地人行走。早在前縣長陳定南時代就提出「山腳道路」，發展成「台2庚延伸線」，地方居民可避開市區塞車，也能協助國5分流，但台2庚延伸線可行性研究報告還在中央公文往返，讓人看不下去。

礁溪鄉縣議員林聰池表示，五峰旗底下400多間客房的遠雄飯店今年開幕，一旁的休閒渡假區市地重劃區23公頃、7萬多坪，財團也都把地買好了，將來又要蓋飯店，但附近道路根本無法容納車潮，從大忠路到他的服務處才1公里，假日塞車開車竟要1小時，交通路網沒做好，未來礁溪會塞死，「塞成一座大停車場」。

陳歐珀表示，台2庚線以前不是省道，有些路段沒有路廊，宜蘭人期待30幾年，爭取過程中因經濟效益不符等因素，差點胎死腹中，在游錫堃擔任行政院長時，以「專案特准」把這條道路規劃納為省。