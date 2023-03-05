台東多元行銷鳳梨釋迦 贈鐵人嘉年華會選手人手1顆

力挺釋迦農，台東縣府聯手電商通路台灣好農，串聯地方慈善及路跑活動，多元通路行銷6000顆鳳梨釋迦；其中贈送「LAVA TRI玩賽樂園」鐵人嘉年華會選手每人1顆鳳梨釋迦。

「LAVA TRI玩賽樂園」鐵人嘉年華會3月3日至5日在台東縣森林公園、活水湖登場，來自世界各地逾2000名選手齊聚台東，縣府藉機行銷鳳梨釋迦，除了選手每人1顆，未來透過台灣好農串聯地方慈善活動也會行銷鳳梨釋迦。

縣長饒慶鈴指出，台東是鳳梨釋迦最大產區，種植面積逾2800公頃，因外銷受阻，縣府打拚內銷市場開拓銷售管道，盤整國內通路，輔導研發多元產品，陸續接洽統一超商通路、家樂福、全聯福利中心及東森購物等通路上架，以及企業團購。

縣府與釋迦農友、通路商協力推廣，串聯地方活動並配合線上通路，讓消費者更容易、快速買到新鮮優質的台東釋迦。

農業處長許家豪說明，縣府在產期與電商通路台灣好農合作，透過線上網路銷售台灣、新加坡、香港和澳門等市場，結合海內外線下通路預購活動與公益活動，累積推廣逾10公噸，產地價格已突破每公斤58元，讓更多消費市場有多元管道可買到台東釋迦。

許家豪指出，現在是鳳梨釋迦產季，民眾只要上網：https://reurl.cc/WDrop7即可訂購，直接宅配到府，歡迎民眾支持台東釋迦。