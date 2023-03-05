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花蓮興泉圳黃花風鈴木盛開 百年圳道如詩似畫
花蓮光復、瑞穗鄉交界處的興泉圳黃花風鈴木盛開，近300公尺水圳兩旁，金黃色花朵倒映水道，與遠方青山相互襯托，美景如詩似畫，假日吸引不少遊客賞花，也招來攤商做生意。
興泉圳的上游來自瑞穗蝴蝶谷附近的富源溪，建於清朝年間，水圳長約8.5公里，灌溉農田面積400多公頃，灌溉區域包含瑞穗和光復鄉村落。
百年歷史興泉圳，其中一條圳道穿過大農大富平地森林園區的農地，花蓮糖廠10年前在水圳兩旁種植風鈴木，以保護水圳及田埂，約200多棵黃花風鈴木，每逢3月花開時節，總是吸引許遊客前來賞花。
週末假日遊客更是絡繹不絕，前往圳道的田間小路旁停滿車輛，附近農民利用小貨車載著自產柑橘、包裝米、茶葉等到場販售；黃姓農民說，今年花況雖比去年好一些，但已大不如前，可能缺乏照顧，估計花期到3月中旬。
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