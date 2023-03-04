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林右昌回應基隆分攤基捷暴增為54億 盼大家一起努力

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆分攤基捷暴增為54億謝國樑稱難負擔，林右昌回應了。本報資料照
基隆分攤基捷暴增為54億謝國樑稱難負擔，林右昌回應了。本報資料照

針對基隆市長謝國樑今天指基隆捷基隆分攤，從17.7億元暴增爲53.86億元，將使基隆走入「財政黑暗期」，窒礙難行。內政部長林右昌前市府發言人今晚回應，目前基隆財政狀況比以前改善很多，基隆捷運從無到第一階段環評通過，很不容易，需要大家一起繼續努力。

基隆市府前發言人游本明表示，據了解，基隆市分攤金額從17.7億增加為53.86億元，最主要是因為去年基隆市財政變好，財政等級由第四級調升為第三級，中央補助地方的比例調降；其餘則為營建物價上漲與用地費增加的因素。

游本明說，林右昌在任內大幅減債，基隆市債務從124億降為67億元，而且今年中央統籌分配稅款還多給了基隆約10億元，據了解，目前基隆財政狀況比起以前已經改善很多。基隆捷運從無到第一階段環評通過，真的很不容易，需要大家一起繼續努力。

謝國樑今天針對基隆捷運最新進展說，基隆應分攤已暴增爲53.86億元，和原先所提的17.7億元已大不同，龐大的地方負擔金額，將使基隆走入「財政黑暗期」，恐難以負擔。

謝國樑指出，去年前市長林右昌任內，曾發文給國發會表達應由中央負擔大多數的金額，他希望基隆市政府近期有機會，能和行政院針對基隆捷運地方負擔額及升格問題，好好再討論，要不然以基隆要負擔50多億元，有窒礙難行的地方。

基隆捷運 謝國樑 林右昌

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