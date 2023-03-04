謝國樑開直播基隆捷運漲3倍憂拖垮財政 籲中央全額負擔

針對基隆捷運基隆分攤費用暴增3倍到53.86億元，基隆市長謝國樑今晚臉書開直播表示，這件事對於基隆的財政是一個龐大的負擔，會讓基隆再度陷入「財政黑暗期」，甚至會拖垮市府，籲中央應當要按照原先基隆輕軌規畫，由中央全額負擔。

謝國樑說，捷運攸關到基隆未來的發展，所以另外一條出路，就是透過將基隆升格成為直轄市，就可以像台北或新北有相對較大的財務能力，來進行大型公共建設。

謝國樑指出，過去民進黨曾多次宣示，基隆捷運不要出一毛錢，後來改成17.7億，現在又改成53.86億，在相關文件中卻又充斥矛盾。舉例來說，在111年12月的文件就顯示，基隆市政府在林市長主政的時候，曾經要求國發會，基隆捷運應該由中央全額負擔，如今卻在他當市長後，中央要求地方負擔53.86億，令基隆市府陷入財政困難。