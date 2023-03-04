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里長辦骨質檢測義診人潮多 醫師：骨質疏鬆沒任何症狀

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
里長辦骨質檢測義診人潮多。圖／議長童子瑋提供
里長辦骨質檢測義診人潮多。圖／議長童子瑋提供

基隆市水錦里長孫立君今天舉辦一場免費骨質密度檢測，邀請三軍醫院骨科醫師郭俊麟為長者義診。郭俊麟表示，骨質疏鬆通常沒有任何症狀，如果發現任何問題才能趕緊對症下藥，如果骨質很好，就代表自己的生活方式良好，要繼續維持。

孫立君表示，為了讓長者更重視自身健康，與民間企業合作，並在基隆市議會議長童子瑋大力支持下，邀請骨科醫師郭俊麟義診。

這次骨質密度檢測人潮相當多，一早就有百餘民眾在基隆市仁一路上的妮可美麗診所外排隊等候，住在仁愛區60多歲的陳先生表示，一早來排隊，機會難得，想看看自己骨頭好不好。

郭俊麟說，骨質疏鬆通常沒有任何症狀，這次義診就是讓大家知道自身骨質是否健康，如果發現任何問題才能趕緊對症下藥，如果骨質很好，就代表自己的生活方式良好，就要繼續維持。

童子瑋表示，基隆市的老年人口已經突破7萬人，而仁愛區是基隆七區最老化的行政區，為擴大長照2.0政策，增進市民對長照政策的了解，市府應加強宣導，並盤點公有閒置空間，持續廣布長照據點，輔導民間機構申請設立及簡化程序，並研議成立專責單位，以提升基隆長照服務涵蓋率。

童子瑋說，今天的骨質密度檢測只是開端，未來還會有類似的長者健檢服務，期待基隆能成為有溫度的銀髮友善城市。

里長辦骨質檢測義診人潮多。圖／議長童子瑋提供
里長辦骨質檢測義診人潮多。圖／議長童子瑋提供
里長辦骨質檢測義診人潮多。圖／議長童子瑋提供
里長辦骨質檢測義診人潮多。圖／議長童子瑋提供
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基隆 長照 義診 骨質疏鬆 老年人口

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