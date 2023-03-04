基隆捷運生變？謝國樑：負擔53億窒礙難行盼和行政院談
基隆市長謝國樑今天針對基隆捷運最新進展表明，基隆分擔額從17.7億元暴增爲53.86億元，將使基隆走入「財政黑暗期」，下午他再表示，基隆要負擔50多億元窒礙難行，盼和行政院再討論。
謝國樑今天表示，市府交通處與新北市府告知，基隆地方應負擔額已暴增爲53.86億元，和原先所提的17.7億元已大不同，龐大的地方負擔金額，將使基隆走入「財政黑暗期」，恐難以負擔。
謝國樑下午再對外說明，他說，去年前市長林右昌任內，曾發文給國發會表達應由中央負擔大多數的金額，他希望基隆市政府近期有機會，能和行政院針對基隆捷運地方負擔額及升格問題，好好再討論，要不然以基隆要負擔50多億元，有窒礙難行的地方。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言