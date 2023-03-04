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基隆捷運生變？謝國樑：負擔53億窒礙難行盼和行政院談

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑今天表示，市府交通處與新北市府告知，基隆地方應負擔額已暴增爲53.86億元。圖／基隆市政府提供
謝國樑今天表示，市府交通處與新北市府告知，基隆地方應負擔額已暴增爲53.86億元。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天針對基隆捷運最新進展表明，基隆分擔額從17.7億元暴增爲53.86億元，將使基隆走入「財政黑暗期」，下午他再表示，基隆要負擔50多億元窒礙難行，盼和行政院再討論。

謝國樑今天表示，市府交通處與新北市府告知，基隆地方應負擔額已暴增爲53.86億元，和原先所提的17.7億元已大不同，龐大的地方負擔金額，將使基隆走入「財政黑暗期」，恐難以負擔。

謝國樑下午再對外說明，他說，去年前市長林右昌任內，曾發文給國發會表達應由中央負擔大多數的金額，他希望基隆市政府近期有機會，能和行政院針對基隆捷運地方負擔額及升格問題，好好再討論，要不然以基隆要負擔50多億元，有窒礙難行的地方。

基隆捷運 謝國樑 林右昌

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