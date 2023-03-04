快訊

裝受害者？稱俄烏戰爭「針對我們發動」 俄外長遭打斷台下哄堂大笑

選手受傷…全中運竹東網球場未完成驗收 包商認未完工：還要8工作天

曾演出「搶救雷恩大兵」與「黑鷹計畫」 男星過世享壽61歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酸甜迷人晚崙西亞 老司機轉型10年有成還自創品牌

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
東河鄉特產晚崙西亞，每年3月後盛產，鮮果汁多、酸香味甜肉細、風味十足。記者卜敏正／攝影
東河鄉特產晚崙西亞，每年3月後盛產，鮮果汁多、酸香味甜肉細、風味十足。記者卜敏正／攝影

台東縣農民曾鼎峰北部工作多年，當大車司機四處跑車，17年前因父親驟逝，返鄉陪母親種晚崙西亞、鳳梨釋迦，7年前終於獨當一面、並自創品牌行銷。他表示，晚崙西亞受暖冬影響，今年部分果「轉紅」變慢，外觀略呈青黃，但風味一樣酸甜迷人。

東河鄉農會今天在都蘭文創園區，辦理2023晚崙西亞發表及優秀農民表揚，台東縣長饒慶鈴、農業處長許家豪等人都到場助農民行銷；50歲的曾鼎峰與妻子李燠岭，也到場擺攤賣果、提供試吃。遊客試飲鮮搾果汁時，都瞇著眼睛稱讚「真的又酸又甜！」

曾鼎峰表示，老家在東河務農，父母親種釋迦、臍橙、晚崙西亞超過20年，他原在桃園、北部開大貨車，17年前父親驟逝，他決定返鄉陪母親，也開始學習種水果。

他說，剛回來那幾年什麼都不懂，長輩吃他種的晚崙西亞都說「跟你阿爸不太一樣喔」，他只能四處請教風味差異、學習植果專業，學習過程更深刻體會父親當年的辛苦，經過10年努力，直到7年前才獨當一面，並自創「老樟樹果園」品牌、加強網路行銷。

李燠岭說，返鄉種果才知道農民辛苦，像去年至今氣候異常、忽冷忽熱，部分水果轉紅變慢、果皮變厚，雖然風味一樣酸甜，但消費者總有疑惑，就必須開發更多元行銷。

東河鄉農會表示，東河特產晚崙西亞每年3月後盛產，鮮果肉細酸甜多汁、風味十足，果汁色澤呈金黃亮麗，橙香四溢，富含纖維質、維他命A、B1、C，晚崙西亞也可製成凍飲、手工皂、冰棒、發酵液等多元化產品。

曾鼎峰（右）與妻子李燠岭，經過十多年努力，種植出高品質晚崙西亞。記者卜敏正／攝影
曾鼎峰（右）與妻子李燠岭，經過十多年努力，種植出高品質晚崙西亞。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（左一）、農業處長許家豪（右一）等人，到場行銷晚崙西亞。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（左一）、農業處長許家豪（右一）等人，到場行銷晚崙西亞。記者卜敏正／攝影

農民 鳳梨釋迦 饒慶鈴

延伸閱讀

轉型政治沒動靜 台灣基進嘉義黨部呼籲議員善盡監督責任

全世界的三寶都一個樣 老司機的Alpina B3 Touring被帶壞了

爽完「小頭」傷到「大頭」 老司機摔倒重傷怒告按摩店

38歲「國寶級童星」驚傳驟逝 好友悲痛證實

相關新聞

酸甜迷人晚崙西亞 老司機轉型10年有成還自創品牌

台東縣農民曾鼎峰北部工作多年，當大車司機四處跑車，17年前因父親驟逝，返鄉陪母親種晚崙西亞、鳳梨釋迦，7年前終於獨當一面...

基隆捷運基隆分擔額17億變53億 謝國樑：暴增3倍難負擔

基隆市長謝國樑今天針對基隆捷運進展表示，交通處與新北市府告知基隆地方應負擔額已暴增爲53.86億元，和原先所提的17.7...

台東婦女節公益拍賣 縣長自掏腰包萬元搶標挺新住民姊妹

台東縣府運用公益彩券基金今辦理「38婦女節公益拍賣暨新住民異國多元文化嘉年華」，吸引近千人參與。縣長饒慶鈴自掏腰包，花1...

花蓮富里鄉長當選人拒就職 將二度通知 再不來得補選

花蓮富里鄉長當選人張容榕去年12月25日拒絕就職，鄉公所近日將二度通知，若仍不就職，依規定必須在出缺日3個月內辦補選；另...

張容榕當選花蓮縣富里鄉長未就職 捐出補助款

花蓮縣富里鄉長當選人張容榕未宣誓就職，去年底履行承諾將選舉補助款新台幣8萬多元捐給富里鄉公所。鄉公所最晚在3月下旬辦理第...

6成公共化幼兒園調降師生比1比12 基隆提升照顧品質

基隆市政府積極提升幼兒照顧品質，現行已有近6成幼兒園實際師生比已達1比12，並規畫自112學年度起，3年內完成全數公幼及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦