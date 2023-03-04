酸甜迷人晚崙西亞 老司機轉型10年有成還自創品牌

台東縣農民曾鼎峰北部工作多年，當大車司機四處跑車，17年前因父親驟逝，返鄉陪母親種晚崙西亞、鳳梨釋迦，7年前終於獨當一面、並自創品牌行銷。他表示，晚崙西亞受暖冬影響，今年部分果「轉紅」變慢，外觀略呈青黃，但風味一樣酸甜迷人。

東河鄉農會今天在都蘭文創園區，辦理2023晚崙西亞發表及優秀農民表揚，台東縣長饒慶鈴、農業處長許家豪等人都到場助農民行銷；50歲的曾鼎峰與妻子李燠岭，也到場擺攤賣果、提供試吃。遊客試飲鮮搾果汁時，都瞇著眼睛稱讚「真的又酸又甜！」

曾鼎峰表示，老家在東河務農，父母親種釋迦、臍橙、晚崙西亞超過20年，他原在桃園、北部開大貨車，17年前父親驟逝，他決定返鄉陪母親，也開始學習種水果。

他說，剛回來那幾年什麼都不懂，長輩吃他種的晚崙西亞都說「跟你阿爸不太一樣喔」，他只能四處請教風味差異、學習植果專業，學習過程更深刻體會父親當年的辛苦，經過10年努力，直到7年前才獨當一面，並自創「老樟樹果園」品牌、加強網路行銷。

李燠岭說，返鄉種果才知道農民辛苦，像去年至今氣候異常、忽冷忽熱，部分水果轉紅變慢、果皮變厚，雖然風味一樣酸甜，但消費者總有疑惑，就必須開發更多元行銷。