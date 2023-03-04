聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆捷運基隆分擔額17億變53億 謝國樑：暴增3倍難負擔
基隆市長謝國樑今天針對基隆捷運進展表示，交通處與新北市府告知基隆地方應負擔額已暴增爲53.86億元，和原先所提的17.7億元已大不同，龐大的地方負擔金額，將使基隆走入「財政黑暗期」，恐難以負擔。
環保署日前召開基隆捷運第一階段環評初審會議，釐清與汐東線共站權責、八堵站轉乘規畫，全案補正後通過。內政部長林右昌對此曾說，這是過去他擔任基隆市長8年的努力最好的回報，希望市長謝國樑能盡速完成捷運路廊所需土地取得與變更工作。
但謝國樑今天卻指出，對於捷運有新的進展感到正面看待，但同時也要討論預算的問題，依據交通處同仁向他報告，基隆捷運地方應負擔額已經暴增至原先地方的3倍，近54億元，這和原先所提的17億元大不相同。
謝國樑說，過去交通部王國材部長與內政部林右昌部長，所承諾的17億元，是地方能負擔的範圍，現如今暴增到53.86億元，基隆既未升格，又要負擔相當直轄市等級的預算，恐讓基隆市的財政難以負擔。
謝國樑表示，將在今晚9時，再透過臉書直播，針對「基隆捷運地方負擔額議題」向民眾說明公開呼籲表達看法，並提出建議方案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言