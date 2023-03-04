基隆捷運基隆分擔額17億變53億 謝國樑：暴增3倍難負擔

基隆市長謝國樑今天針對基隆捷運進展表示，交通處與新北市府告知基隆地方應負擔額已暴增爲53.86億元，和原先所提的17.7億元已大不同，龐大的地方負擔金額，將使基隆走入「財政黑暗期」，恐難以負擔。

環保署日前召開基隆捷運第一階段環評初審會議，釐清與汐東線共站權責、八堵站轉乘規畫，全案補正後通過。內政部長林右昌對此曾說，這是過去他擔任基隆市長8年的努力最好的回報，希望市長謝國樑能盡速完成捷運路廊所需土地取得與變更工作。

但謝國樑今天卻指出，對於捷運有新的進展感到正面看待，但同時也要討論預算的問題，依據交通處同仁向他報告，基隆捷運地方應負擔額已經暴增至原先地方的3倍，近54億元，這和原先所提的17億元大不相同。

謝國樑說，過去交通部王國材部長與內政部林右昌部長，所承諾的17億元，是地方能負擔的範圍，現如今暴增到53.86億元，基隆既未升格，又要負擔相當直轄市等級的預算，恐讓基隆市的財政難以負擔。