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台東婦女節公益拍賣 縣長自掏腰包萬元搶標挺新住民姊妹

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東在地新住民姊妹在活動現場料理，展現自己國家的傳統風味美食。記者尤聰光／攝影
台東在地新住民姊妹在活動現場料理，展現自己國家的傳統風味美食。記者尤聰光／攝影

台東縣府運用公益彩券基金今辦理「38婦女節公益拍賣暨新住民異國多元文化嘉年華」，吸引近千人參與。縣長饒慶鈴自掏腰包，花1萬多元標得2件義賣品，以實際行動支持新住民姊妹。

饒慶鈴說，全縣新住民人口有4535名、4174位為女性，他們擁有語言、文化、國際觀等優勢，是台東發展的力量，縣府運用資源，設置5處新住民家庭服務中心，成為新住民姊妹依靠的娘家。

「38婦女節公益拍賣暨新住民異國多元文化嘉年華」在南京路舉辦，由台東在地新住民團體展現各國風采表演，也有美食、文化手作體驗，吸引許多民眾參與響應，活動熱鬧不已。

而重頭戲公益拍賣，讓現場民眾及嘉賓相當期待，拍賣物品有印尼竹琴、中國旗袍、越南斗笠、客家藍染雨傘、卑南族花環及泰雅族創意首飾等，饒慶鈴也下場出手搶標，共得標2件戰果豐碩。

社會處表示，縣長共花了1萬1600元，義賣所得全數捐贈台東縣婦女中心，為婦女權益活動及關懷弱勢家庭使用；新住民家庭服務中心除原有4鄉鎮市，今年將在池上鄉籌設據點。

嫁來台東12年的越南媳婦阿美說，「台東很像自己的故鄉，所以在這裡生活不會不適應，大家都很照顧，同鄉姊妹也相挺」。另印尼姊妹莉莎說 「台灣的政府很照顧我們，這裡是我的家」。

台東縣府運用公益彩券基金今辦理「38婦女節公益拍賣暨新住民異國多元文化嘉年華」。縣長饒慶鈴（左）自掏腰包，花1萬多元標得2件義賣品，以實際行動支持新住民姊妹。記者尤聰光／攝影
台東縣府運用公益彩券基金今辦理「38婦女節公益拍賣暨新住民異國多元文化嘉年華」。縣長饒慶鈴（左）自掏腰包，花1萬多元標得2件義賣品，以實際行動支持新住民姊妹。記者尤聰光／攝影

新住民 台東 饒慶鈴

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