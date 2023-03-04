花蓮富里鄉長當選人拒就職 將二度通知 再不來得補選
花蓮富里鄉長當選人張容榕去年12月25日拒絕就職，鄉公所近日將二度通知，若仍不就職，依規定必須在出缺日3個月內辦補選；另外，張容榕領走8萬餘元選舉補助款，一度引發熱議，鄉公所證實張已全數回捐，指定用於幫助鄉內弱勢和低收入戶。
張容榕不就職，為避免鄉政空轉，縣府指派才剛卸下代理玉里鎮長職務的民政處前處長江東成救火，代理富里鄉長，今年1月3日到任，他用心鄉政，認真負責，頗受好評。
江東成今天表示，依選罷法等相關規定，會再次通知張容榕宣誓就職，若仍未到，出缺日3個月內要辦補選，正研議3月10日至24日間，擇日再次舉辦宣誓就職典禮，敲定日期後就會通知張容榕。
此外，張容榕未現身就職，卻委託親友領回12萬元選舉保證金，以及8萬6220元選舉補助款。後來她在臉書致歉並說明因為被委託人不諳選務，才一併領回選舉補助款，會全數回捐照顧鄉親。
江東成說，公所去年底已接獲張委託他人回捐的全部補助款，將用於為鄉內中低收入戶及弱勢老人添購生活物資。
48歲的張容榕去年以素人之姿挑戰原任鄉長陳榮聰，獲得鄉農會力挺，但張登記參選後不久，就以家人反對為由，透過臉書宣布退選，並停止一切競選活動，之後持續神隱。但因選罷法沒有「退選」機制，張仍具候選資格，在後援會、支持者持續拉票下，拿下2874票，413票之差當選富里鄉長。
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