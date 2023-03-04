快訊

現場爆衝突！蔣萬安首場社子島說明會破局 地政局：場地門鎖遭破壞

50歲小姑不出去工作，要哥哥養一輩子！人妻痛訴後被網友反酸，原因曝

南投補選投票爆亂象 投票所外造冊登記選民性別、衣帽特徵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6成公共化幼兒園調降師生比1比12 基隆提升照顧品質

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
6成公共化幼兒園調降師生比1比12，基隆提升照顧品質。圖／基隆市教育處提供
6成公共化幼兒園調降師生比1比12，基隆提升照顧品質。圖／基隆市教育處提供

基隆市政府積極提升幼兒照顧品質，現行已有近6成幼兒園實際師生比已達1比12，並規畫自112學年度起，3年內完成全數公幼及非營利幼兒園師生比之調降。

基隆市教育處統計，111學年度公共化幼兒園計有52間，含44間公立幼兒園及8間非營利幼兒園，共計收托4042名幼生，評估扣除今年畢業生後，在不影響原園直升幼兒及兼顧招生名額之情形下，112學年度可直接調降師生比為1比12之園所數將高達6成以上，其餘幼兒園則先調降師生比為1比14，並分年達成1比12目標。

此外，教育處為逐步滿足2歲幼兒入園需求，基隆市政府亦逐年推動向下延伸收托年齡，112學年度起（今年8月1日），公共化幼兒園2歲專班再新增3班48名招收名額，共計44班可招收699名幼兒，預計入園率將達49%，比率相當高，除協助家長兼顧工作與育兒，也讓0到2歲就讀於托嬰中心、公共家園等機構式托育的幼兒能無縫銜接。

教育處長劉美蘭表示，透過公共化幼兒園調降師生比之政策，一方向降低幼教老師們的教學負擔，同時也能提升幼兒的照顧品質，讓家長更放心的把孩子交給幼兒園，也期許公幼及非營利幼兒園能夠帶頭成為幼兒教育的領頭羊，引導其他型態的私立教保服務機構也一同重視師生比議題，促成幼教環境的良性競爭。

幼兒園 基隆 幼教

延伸閱讀

耗資5億基隆田徑場改建重發包 3月下旬動工明年底完工

基隆出現「露鳥俠」嚇壞女學生 里長再爆曾暗夜活春宮、吸膠

基隆今年72郵輪航次估9億經濟效益 議長盼郵輪帶動觀光

網美必拍！ 基隆之美《打卡徒步路線摺頁》港區景點全攻略

相關新聞

新山水庫破管修復 基隆夏季應不缺水

基隆新山水庫因水庫破管大量滲漏，洩降水壓搶修工程完工壩體安全無虞已重新蓄水。但民眾擔心水庫見底，擔心夏季會不會重演去年大...

張容榕當選花蓮縣富里鄉長未就職 捐出補助款

花蓮縣富里鄉長當選人張容榕未宣誓就職，去年底履行承諾將選舉補助款新台幣8萬多元捐給富里鄉公所。鄉公所最晚在3月下旬辦理第...

6成公共化幼兒園調降師生比1比12 基隆提升照顧品質

基隆市政府積極提升幼兒照顧品質，現行已有近6成幼兒園實際師生比已達1比12，並規畫自112學年度起，3年內完成全數公幼及...

耗資5億基隆田徑場改建重發包 3月下旬動工明年底完工

使用40多年的基隆市立田徑場，因老舊市府拆除重建，市府與舊得標商終止契約後辦理點交結算，新得標廠商已辦理開工前置作業，最...

國內第2座 蘇澳分洪道工程獲行政院54億核定

宜蘭「蘇澳溪分洪計畫」3月2日獲得行政院核定全額補助54億元，是繼員山子分洪道後國內第2座，將開闢長2.4公里、斷面寬1...

連假車多身障車格難求 花蓮議員胡仁順促增設勿占用

228連假花蓮湧入大批潮車，身心障礙者向縣議員胡仁順反映，市區找不到停車位。胡仁順發現，身障專用停車位略低於法定標準且易...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦