6成公共化幼兒園調降師生比1比12 基隆提升照顧品質

基隆市政府積極提升幼兒照顧品質，現行已有近6成幼兒園實際師生比已達1比12，並規畫自112學年度起，3年內完成全數公幼及非營利幼兒園師生比之調降。

基隆市教育處統計，111學年度公共化幼兒園計有52間，含44間公立幼兒園及8間非營利幼兒園，共計收托4042名幼生，評估扣除今年畢業生後，在不影響原園直升幼兒及兼顧招生名額之情形下，112學年度可直接調降師生比為1比12之園所數將高達6成以上，其餘幼兒園則先調降師生比為1比14，並分年達成1比12目標。

此外，教育處為逐步滿足2歲幼兒入園需求，基隆市政府亦逐年推動向下延伸收托年齡，112學年度起（今年8月1日），公共化幼兒園2歲專班再新增3班48名招收名額，共計44班可招收699名幼兒，預計入園率將達49%，比率相當高，除協助家長兼顧工作與育兒，也讓0到2歲就讀於托嬰中心、公共家園等機構式托育的幼兒能無縫銜接。

教育處長劉美蘭表示，透過公共化幼兒園調降師生比之政策，一方向降低幼教老師們的教學負擔，同時也能提升幼兒的照顧品質，讓家長更放心的把孩子交給幼兒園，也期許公幼及非營利幼兒園能夠帶頭成為幼兒教育的領頭羊，引導其他型態的私立教保服務機構也一同重視師生比議題，促成幼教環境的良性競爭。