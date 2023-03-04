快訊

現場爆衝突！蔣萬安首場社子島說明會破局 地政局：場地門鎖遭破壞

50歲小姑不出去工作，要哥哥養一輩子！人妻痛訴後被網友反酸，原因曝

南投補選投票爆亂象 投票所外造冊登記選民性別、衣帽特徵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耗資5億基隆田徑場改建重發包 3月下旬動工明年底完工

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
耗資5億基隆田徑場改建重發包，最快3月下旬動工，明年底完工。圖／基隆市政府提供
耗資5億基隆田徑場改建重發包，最快3月下旬動工，明年底完工。圖／基隆市政府提供

使用40多年的基隆市立田徑場，因老舊市府拆除重建，市府與舊得標商終止契約後辦理點交結算，新得標廠商已辦理開工前置作業，最快3月下旬可動工，總經費近5億元，預計明年12月底完工。看台區規畫3000席座位，並整建風雨籃球場、網球場等，增設立體停車場

市立田徑場拆除重建工程110年發包開工後，因受疫情及烏俄戰爭及變更設計影響，工程進度大幅落後，原得標廠商無法依契約完工，市府去年10月與廠商終止契約，正辦理解約點交離廠程序，先前發生爭議暫置學校工程土方也都已清除。

體育場長林柏樹說，去年12月5日重新招標，正辦理開工前置作業中，工期為600日曆天，預計113年12月底完工，最快3月下旬開工，得標金額4億9500多萬元。

基隆市立田徑場為基隆唯一大型競賽運動場所，也是各種田徑賽事主要場地，平日為民眾跑步運動熱門地點，每年使用人數超過30餘萬人次，陪伴市民歷經40多年的記憶。

市府向中央爭取前瞻計畫經費辦理重建， 向教育部體育署爭取將原環狀看台拆除，重建可容納約3000人看台。司令台下方規畫多處運動空間、修建網球場及風雨籃球場。向交通部爭取興建可容納汽車200輛、機車178輛的立體停車場。

「等太久了，希望早日動工，自從封閉施工後，很多人沒運動場可跑步運動，十分不便」，住田徑場附近的李姓居民說，希望新的田徑場可以早日完工，很多人都是每天去跑步，拆掉1、2年了目前還是空地，希望市府加快腳步。

基隆田徑場看台區規畫3000席座位，並整建風雨籃球場、網球場等，增設立體停車場。示意圖／基隆市政府提供
基隆田徑場看台區規畫3000席座位，並整建風雨籃球場、網球場等，增設立體停車場。示意圖／基隆市政府提供
基隆田徑場看台區規畫3000席座位，並整建風雨籃球場、網球場等，增設立體停車場。示意圖／基隆市政府提供
基隆田徑場看台區規畫3000席座位，並整建風雨籃球場、網球場等，增設立體停車場。示意圖／基隆市政府提供
耗資5億基隆田徑場改建重發包，最快3月下旬動工，明年底完工。圖／基隆市政府提供
耗資5億基隆田徑場改建重發包，最快3月下旬動工，明年底完工。圖／基隆市政府提供

運動 基隆 停車場

延伸閱讀

基隆出現「露鳥俠」嚇壞女學生 里長再爆曾暗夜活春宮、吸膠

基隆今年72郵輪航次估9億經濟效益 議長盼郵輪帶動觀光

網美必拍！ 基隆之美《打卡徒步路線摺頁》港區景點全攻略

新山水庫搶修後重蓄水另建抗旱管線 基隆夏季應不缺水

相關新聞

新山水庫破管修復 基隆夏季應不缺水

基隆新山水庫因水庫破管大量滲漏，洩降水壓搶修工程完工壩體安全無虞已重新蓄水。但民眾擔心水庫見底，擔心夏季會不會重演去年大...

張容榕當選花蓮縣富里鄉長未就職 捐出補助款

花蓮縣富里鄉長當選人張容榕未宣誓就職，去年底履行承諾將選舉補助款新台幣8萬多元捐給富里鄉公所。鄉公所最晚在3月下旬辦理第...

6成公共化幼兒園調降師生比1比12 基隆提升照顧品質

基隆市政府積極提升幼兒照顧品質，現行已有近6成幼兒園實際師生比已達1比12，並規畫自112學年度起，3年內完成全數公幼及...

耗資5億基隆田徑場改建重發包 3月下旬動工明年底完工

使用40多年的基隆市立田徑場，因老舊市府拆除重建，市府與舊得標商終止契約後辦理點交結算，新得標廠商已辦理開工前置作業，最...

國內第2座 蘇澳分洪道工程獲行政院54億核定

宜蘭「蘇澳溪分洪計畫」3月2日獲得行政院核定全額補助54億元，是繼員山子分洪道後國內第2座，將開闢長2.4公里、斷面寬1...

連假車多身障車格難求 花蓮議員胡仁順促增設勿占用

228連假花蓮湧入大批潮車，身心障礙者向縣議員胡仁順反映，市區找不到停車位。胡仁順發現，身障專用停車位略低於法定標準且易...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦