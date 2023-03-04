耗資5億基隆田徑場改建重發包 3月下旬動工明年底完工

使用40多年的基隆市立田徑場，因老舊市府拆除重建，市府與舊得標商終止契約後辦理點交結算，新得標廠商已辦理開工前置作業，最快3月下旬可動工，總經費近5億元，預計明年12月底完工。看台區規畫3000席座位，並整建風雨籃球場、網球場等，增設立體停車場。

市立田徑場拆除重建工程110年發包開工後，因受疫情及烏俄戰爭及變更設計影響，工程進度大幅落後，原得標廠商無法依契約完工，市府去年10月與廠商終止契約，正辦理解約點交離廠程序，先前發生爭議暫置學校工程土方也都已清除。

體育場長林柏樹說，去年12月5日重新招標，正辦理開工前置作業中，工期為600日曆天，預計113年12月底完工，最快3月下旬開工，得標金額4億9500多萬元。

基隆市立田徑場為基隆唯一大型競賽運動場所，也是各種田徑賽事主要場地，平日為民眾跑步運動熱門地點，每年使用人數超過30餘萬人次，陪伴市民歷經40多年的記憶。

市府向中央爭取前瞻計畫經費辦理重建， 向教育部體育署爭取將原環狀看台拆除，重建可容納約3000人看台。司令台下方規畫多處運動空間、修建網球場及風雨籃球場。向交通部爭取興建可容納汽車200輛、機車178輛的立體停車場。