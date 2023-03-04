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國內第2座 蘇澳分洪道工程獲行政院54億核定
宜蘭「蘇澳溪分洪計畫」3月2日獲得行政院核定全額補助54億元，是繼員山子分洪道後國內第2座，將開闢長2.4公里、斷面寬10.5公尺的分洪隧道，以及上游防砂壩等設施，預計施作4年，完工後能解決淹水問題、避免梅姬颱風憾事重現。
99年10月，強颱梅姬穿越北台灣，位於迎風坡的宜蘭出現豪大雨，蘇澳地區降下1167毫米雨量，最大雨量達181.5毫米每小時，蘇澳溪水位暴漲，造成市區嚴重淹水，蘇澳新站以北鐵路淹水，總淹水面積5372公頃，農林漁牧損失約1億3590萬元。
縣府指出，為避免梅姬災情重現，隔年經濟部水利署協助縣府辦理「蘇澳溪水系治理規劃檢討」及「縣管河川蘇澳溪水系分洪道規劃」，109年完成環評；110年11月，縣長林姿妙陪同公共工程委員會主委吳澤成與水利署勘查，縣府水利資源處擬定「蘇澳溪分洪工程計畫」報請中央審議，經濟部完成審議後，今年1月報行政院說明。
縣府表示，特別感謝吳澤成與水利署長賴建信，在2人的專業協助下，各部會都支持計畫，3月2日行政院核定，全額補助54.13億元工程款。
蘇澳分洪工程分為分洪道工程與上游防砂壩工程，分洪道主體是2.4公里長的分洪隧道，連接內埤海岸出海，另有攔洪堰、分洪堰和魚道各1座；上游防砂壩則在圳頭坑溪、白米溪各設1座。工程完工後不僅能改善淹水問題，也能緩解蘇澳港淤積的狀況。
縣府指出，從設計、發包到完工，預計耗費4年，獲行政院核定後，仍須處理設計、用地和漁業權等相關工作，目前已在協調用地與設計發包，並準備其他相關作業，希望盡速辦理，早日完成攸關民生的治水工程。
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