連假車多身障車格難求 花蓮議員胡仁順促增設勿占用

228連假花蓮湧入大批潮車，身心障礙者向縣議員胡仁順反映，市區找不到停車位。胡仁順發現，身障專用停車位略低於法定標準且易遭占用，要求縣府補足並增設身障機車停車格；縣府建設處表示，因近期新增600多個汽車停車格，致身障車位占比降低，估算約少2至3個，會盡快設置。

花蓮縣身心障礙人士有2萬6000多人，占人口比8%。胡仁順表示，依身心障礙者權益保護法第56條，公共停車場應保留2%停車位作為身心障礙者專用停車位。他計算，花蓮市含近期新增的665格停車位，現有收費停車格總數為1753格，但身心障礙停車格在市區僅30格，占比約1.7%，未達標準。此外，身障者騎乘的是三輪式機車，比一般機車格寬，需要身障機車格位。

花蓮縣肢體傷殘福利協進會理事長簡萬財說，身心障礙者想要自己外出採買或逛街，非常需要汽、機車的停車格位，希望沒有停車識別證者，或有證但其實車上沒有身障者的駕駛人，勿占用身障停車格，以免影響身障者使用權益。

花蓮縣政府建設處交通科長張筱雲說，因農曆前後市區增畫600多格停車格，使得原本符合規定的花蓮身障停車位占比略降，換算下來，短少約2到3格，會持續收集地方意見，在合適位置設置身障停車格，並依據實際需求滾動式檢討。