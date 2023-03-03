基隆今年72郵輪航次估9億經濟效益 議長盼郵輪帶動觀光

根據郵輪船期預報，今年將有72航次的國際郵輪到基隆，3月7日基隆港將出現「雙輪會」盛況，基隆港務分公司預估，將帶來經濟總效益達9億元。議長童子瑋率議員今天市政考場，期盼郵輪客一來再來，成為未來基隆觀光發展最重要的亮點。

基隆港務分公司簡報指出，因為新冠疫情的關係，基隆港近3年來幾乎沒有郵輪進出，停頓了很長的時間。但3月7日國際郵輪就要重返基隆港，而且是雙輪會，東、西岸各1艘，基隆港務分公司將與市府合辦歡迎會，並已建置自動通關查驗櫃台，縮短觀光客通關時間，十分簡便。

基隆港務分公司說，今年預報郵輪有72航次，包括郵輪觀光客和船員採購商品等相關帶動產業等，預估經濟總效益約9億元。

基隆港務分公司總經理高傳凱表示，港務公司也有靠泊優惠方案，吸引航商來靠泊，加強港市合作行銷，也主動出國拜訪航商，已做為迎接郵輪的準備。

童子瑋表示，基隆港發展影響到基隆未來，只要旅客願意不斷來訪基隆，就代表基隆發展成功，郵輪母港是基隆港未來發展的趨勢、百年大計。