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基隆今年72郵輪航次估9億經濟效益 議長盼郵輪帶動觀光

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
議長童子瑋率議員今天市政考場，期盼郵輪客一來再來，成為未來基隆觀光發展最重要的亮點。記者游明煌／攝影
議長童子瑋率議員今天市政考場，期盼郵輪客一來再來，成為未來基隆觀光發展最重要的亮點。記者游明煌／攝影

根據郵輪船期預報，今年將有72航次的國際郵輪到基隆，3月7日基隆港將出現「雙輪會」盛況，基隆港務分公司預估，將帶來經濟總效益達9億元。議長童子瑋率議員今天市政考場，期盼郵輪客一來再來，成為未來基隆觀光發展最重要的亮點。

基隆港務分公司簡報指出，因為新冠疫情的關係，基隆港近3年來幾乎沒有郵輪進出，停頓了很長的時間。但3月7日國際郵輪就要重返基隆港，而且是雙輪會，東、西岸各1艘，基隆港務分公司將與市府合辦歡迎會，並已建置自動通關查驗櫃台，縮短觀光客通關時間，十分簡便。

基隆港務分公司說，今年預報郵輪有72航次，包括郵輪觀光客和船員採購商品等相關帶動產業等，預估經濟總效益約9億元。

基隆港務分公司總經理高傳凱表示，港務公司也有靠泊優惠方案，吸引航商來靠泊，加強港市合作行銷，也主動出國拜訪航商，已做為迎接郵輪的準備。

童子瑋表示，基隆港發展影響到基隆未來，只要旅客願意不斷來訪基隆，就代表基隆發展成功，郵輪母港是基隆港未來發展的趨勢、百年大計。

童子瑋說，過去8年港區的硬體建設與區劃構想已臻完備，包括東岸廣場串連平台、軍港西遷縫合東岸港區、基隆塔串連山海城、西岸旅運商業大樓等等工程都將在本屆市長任內完工；下一步希望市政府審慎處理招商與經營團隊，軟硬體兼具，才能讓基隆的建設發揮最大的能量與潛力，真正為基隆創造在地就業機會。

議長童子瑋率議員今天市政考場，期盼郵輪客一來再來，成為未來基隆觀光發展最重要的亮點。記者游明煌／翻攝
議長童子瑋率議員今天市政考場，期盼郵輪客一來再來，成為未來基隆觀光發展最重要的亮點。記者游明煌／翻攝
基隆港務分公司將與市府將合辦歡迎會，並已建置自動通關查驗櫃台，縮短觀光客通關時間，十分簡便。記者游明煌／翻攝
基隆港務分公司將與市府將合辦歡迎會，並已建置自動通關查驗櫃台，縮短觀光客通關時間，十分簡便。記者游明煌／翻攝
議長童子瑋率議員今天市政考場，期盼郵輪客一來再來，成為未來基隆觀光發展最重要的亮點。記者游明煌／翻攝
議長童子瑋率議員今天市政考場，期盼郵輪客一來再來，成為未來基隆觀光發展最重要的亮點。記者游明煌／翻攝

基隆港 郵輪 童子瑋

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