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母車禍亡留雙胞胎自閉兒 行善團募23萬233人1人1千送愛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
圓融行善團召集人許誥（右1）將善款交由李先生（左1），中為新北市社會局副局長許秀能。圖／新北市社會局提供
圓融行善團召集人許誥（右1）將善款交由李先生（左1），中為新北市社會局副局長許秀能。圖／新北市社會局提供

家住基隆的鄭母原本照顧一對自閉症雙胞胎幼子，上月在平溪不幸車禍往生，餘下單親父必須身兼照顧重責，新北市社會局透過圓融行善團，以1人1千接力方式，共募集23萬3千元。今天中午兩市社福單位將善款送至案家，父李很感恩。

新北市社會局副局長許秀能表示，由於案家先生從事水電工，為家中主要經濟來源者，在太太不幸往生後，必須一肩扛起工作及照顧身障雙胞重責，社工評估，需要媒合專業職能及語言治療師，來分擔課後照顧及療育，因此透過圓融媒合愛心善款支應，並與基隆市社會處合力協助。

基隆市暖七社福中心社工督導王柔諭說，雙胞胎白天就讀某國小，下課後安排到台灣夢堵南兒少培力基地，由學校聘請一位專業特教老師，以1對2方式給予職能及語言治療，感謝圓融行善團的善款及時救援。

圓融行善團召集人許誥和成員陳文道及三重六合里長許萬金等人，將集結233人共23萬3千元的善款，當面交由案家李先生。

李先生表示十分感謝，他說因白天仍需工作養家，下班後才能到據點去接孩子，在這段期間要謝謝老師和台灣夢的照顧。

學校校長胡智強亦到案家關懷，胡智強表示，雙胞胎目前就讀該校，在校表現乖巧，學校特別商請一位特教老師，在孩子放學到堵南兒少培力基地後，能持續的教導照顧。

基隆、新北兩市社福單位協力關心因車禍不幸往生的案家，圓融行善團召集人許誥（左1）並將眾人的愛心23萬3千元交由李先生（左3）。圖／新北市社會局提供
基隆、新北兩市社福單位協力關心因車禍不幸往生的案家，圓融行善團召集人許誥（左1）並將眾人的愛心23萬3千元交由李先生（左3）。圖／新北市社會局提供

基隆 雙胞胎

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