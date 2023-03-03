母車禍亡留雙胞胎自閉兒 行善團募23萬233人1人1千送愛

家住基隆的鄭母原本照顧一對自閉症雙胞胎幼子，上月在平溪不幸車禍往生，餘下單親父必須身兼照顧重責，新北市社會局透過圓融行善團，以1人1千接力方式，共募集23萬3千元。今天中午兩市社福單位將善款送至案家，父李很感恩。

新北市社會局副局長許秀能表示，由於案家先生從事水電工，為家中主要經濟來源者，在太太不幸往生後，必須一肩扛起工作及照顧身障雙胞重責，社工評估，需要媒合專業職能及語言治療師，來分擔課後照顧及療育，因此透過圓融媒合愛心善款支應，並與基隆市社會處合力協助。

基隆市暖七社福中心社工督導王柔諭說，雙胞胎白天就讀某國小，下課後安排到台灣夢堵南兒少培力基地，由學校聘請一位專業特教老師，以1對2方式給予職能及語言治療，感謝圓融行善團的善款及時救援。

圓融行善團召集人許誥和成員陳文道及三重六合里長許萬金等人，將集結233人共23萬3千元的善款，當面交由案家李先生。

李先生表示十分感謝，他說因白天仍需工作養家，下班後才能到據點去接孩子，在這段期間要謝謝老師和台灣夢的照顧。