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宜蘭通勤月票爭議延燒 幫助縣民是最大共識

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
民進黨籍縣議員要求宜蘭縣府積極作為。左起陳文昌、陳俊宇、謝燦輝、吳宏謀。記者陳敬丰／攝影
民進黨籍縣議員要求宜蘭縣府積極作為。左起陳文昌、陳俊宇、謝燦輝、吳宏謀。記者陳敬丰／攝影

交通部推出通勤月票補助，北部生活圈卻沒包括宜蘭，爭議持續延燒。民進黨宜蘭縣黨部今天批評，交通部長王國材說過依地方意見為主，宜蘭縣府卻遲遲未提具體方案，也沒和其他縣市討論，簡直形同「睡著」；縣府回應，之前已提過城際通勤與都內通勤2種方案，規劃1800元與1250元月票。

縣府進一步說明，2月17日就已向交通部提出方案，但23日行政院核定的「促進公共運輸使用方案」，北部生活圈維持北北基桃，宜蘭以「其他縣市」獲得補助；縣府3月2日也在北台區域發展推動委員會，和北北基桃竹竹苗共8縣市討論月票合作方案，並與客運業者研議月票系統整合工作。

國民黨籍縣議員楊弘旻說，縣府既已提出城際通勤1800元的規劃，以補助比例而論，甚至較北北基桃1200元通勤月票更優惠，怎麼能說是「消極」？民進黨團可能存在資訊落差，又或者明知1800方案，仍要玩文字遊戲，用雞蛋裡挑骨頭的方式抹黑縣府團隊的努力，政治意圖明顯。

民進黨縣黨部主委陳俊宇表示，縣府提出具體方案很好，但重要的是進度如何、有否確實傳達中央？他今天以前從未接收到1800等方案的訊息，希望不是縣府近期才做的初步構想；王國材3月2日明確說了「尊重地方政府意見」，其他縣市也有積極動作，如果宜蘭縣府能盡快行動，趕在7月前實施，對縣民有實質幫助是最要緊的。

民進黨籍立委陳歐珀說，支持縣府積極爭取中央補助，宜縣財政狀況較艱難，中央補助不宜齊頭式平等；他也希望縣府能就單一縣市方案與多縣市方案比較，再研議是否加入北北基桃生活圈，選擇對縣民更有幫助的方案；關於縣黨部對縣府的批評，他認為多元社會中政府總是會受到各種評價，應放開心胸接受，無須過於放大。

宜蘭副縣長林茂盛回應，縣府有提報城際1800與都內1250兩種方案，也有和北台灣8縣市討論研議。記者陳敬丰／攝影
宜蘭副縣長林茂盛回應，縣府有提報城際1800與都內1250兩種方案，也有和北台灣8縣市討論研議。記者陳敬丰／攝影
立委陳歐珀（右）希望縣府比較單一縣市與多縣市補助，選擇更有利的方案；政府面對批評，放開心胸即可。圖／本報系資料照
立委陳歐珀（右）希望縣府比較單一縣市與多縣市補助，選擇更有利的方案；政府面對批評，放開心胸即可。圖／本報系資料照

宜蘭 民進黨 交通部長

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