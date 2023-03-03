宜蘭通勤月票爭議延燒 幫助縣民是最大共識

交通部推出通勤月票補助，北部生活圈卻沒包括宜蘭，爭議持續延燒。民進黨宜蘭縣黨部今天批評，交通部長王國材說過依地方意見為主，宜蘭縣府卻遲遲未提具體方案，也沒和其他縣市討論，簡直形同「睡著」；縣府回應，之前已提過城際通勤與都內通勤2種方案，規劃1800元與1250元月票。

縣府進一步說明，2月17日就已向交通部提出方案，但23日行政院核定的「促進公共運輸使用方案」，北部生活圈維持北北基桃，宜蘭以「其他縣市」獲得補助；縣府3月2日也在北台區域發展推動委員會，和北北基桃竹竹苗共8縣市討論月票合作方案，並與客運業者研議月票系統整合工作。

國民黨籍縣議員楊弘旻說，縣府既已提出城際通勤1800元的規劃，以補助比例而論，甚至較北北基桃1200元通勤月票更優惠，怎麼能說是「消極」？民進黨團可能存在資訊落差，又或者明知1800方案，仍要玩文字遊戲，用雞蛋裡挑骨頭的方式抹黑縣府團隊的努力，政治意圖明顯。

民進黨縣黨部主委陳俊宇表示，縣府提出具體方案很好，但重要的是進度如何、有否確實傳達中央？他今天以前從未接收到1800等方案的訊息，希望不是縣府近期才做的初步構想；王國材3月2日明確說了「尊重地方政府意見」，其他縣市也有積極動作，如果宜蘭縣府能盡快行動，趕在7月前實施，對縣民有實質幫助是最要緊的。