不唱「給愛麗絲」 宜蘭垃圾車國、台雙語宣導反詐騙

宜蘭縣內垃圾車不只會唱「給愛麗絲」了，還會用國台雙語宣導反詐騙。宜蘭縣警局與縣府21局處和12鄉鎮市合作，成立「打詐宜蘭隊」，透過各鄉鎮市清潔隊的垃圾車與回收車，播放縣長林姿妙錄製的「反詐騙宣導」，用創新方式讓民眾接收重要訊息。

縣警局指出，受疫情影響，國內詐欺案件攀升，生活中各種瑣事都可能成為詐騙梗，民眾身心財物損失不斐，宜縣去年獲報假投資案455件、總金額5.1億元，皆是近年新高。

縣警局為加強防詐騙宣導，特成立打詐宜蘭隊，全力擴大防詐騙管道，垃圾車就是其中一著。穿過大街小巷的垃圾車，播放林姿妙親錄宣導語音，提醒民眾別被「高獲利、穩賺不賠」等口號所騙；縣警局也開放下載錄音，可設成來電鈴聲達到潛移默化之效。