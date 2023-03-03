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宜蘭長青食堂2.0 每季推出25道營養新菜色

中央社／ 宜蘭縣3日電

宜蘭縣政府今天表示，今年推出的長青食堂2.0計畫，每季將推出25道全新美味菜色，並將食譜與烹煮方式送給各長青食堂，讓銀髮族吃得營養又健康。

宜蘭縣長林姿妙今天出席「長青食堂2.0－健康好食力、營養好煮藝」記者會。

社會處長林蒼蔡說，長青食堂計畫開辦以來，減輕銀髮族兒女擔心家中長者白天無法自行備餐的壓力。今年社會處與衛生局合作推出的長青食堂2.0計畫，主要是讓菜色升級，並針對長者飲食需求，提出「3好1巧」原則，「吃得下」用烹調技巧讓食物更易吞咬，「吃得夠」少量多餐增加總食量，「吃得對」6大類食物均衡飲食，「吃得巧」用天然調味健康也美味。

縣府表示，今年每季將配合時令節氣的各種在地食材，推出25道全新、營養又好吃的菜色，全年會有100道，並讓乳製品與堅果類入菜，補充長者所需蛋白質與鈣質，未來也會推廣到日照中心與住宿型機構，讓更多長者享用。

林姿妙說，高齡化是世界趨勢，縣府近年來持續關懷照護社區長者；迎接COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，還有口罩管制鬆綁政策，長青食堂也將推動個人餐盤取代現行公筷母匙的共餐模式，也鼓勵有能力的銀髮族自己清洗個人碗盤。

宜蘭長青食堂經過升級到2.0後，目前縣內12鄉鎮市共有127個據點，服務對象約6500名老人。

銀髮族 宜蘭

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