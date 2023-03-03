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宜蘭縣府提城際型通勤月票1800元案 盼中央協助

中央社／ 宜蘭縣3日電

交通部推動「中央促進公共運輸使用方案」，宜蘭縣未納入北北基桃方案。宜蘭縣府今天表示，已提報城際型月票（國道客運到雙北）新台幣1800元，縣內客運1250元，全力向中央爭取。

民進黨宜蘭縣議會黨團今天發布新聞稿指出，交通部推動「中央促進公共運輸使用方案」，針對北、中、南地區辦理通勤月票補助，北北基桃1200元月票，但北部生活圈卻獨缺宜蘭，宜蘭縣政府之後也毫無作為，犧牲宜蘭縣至少5000名通勤族權益，縣府是在睡覺嗎？

對此，宜蘭縣政府交通處回應，縣府曾在2月9日交通首長會議時，就明確表達要加入北北基桃生活圈，但並未獲採納，中央當時所做的決定還是傾向宜蘭採單獨縣市處理。

交通處指出，雖相關方案須待交通部公告核定，但宜蘭縣府根據補助比例原則，已在2月17日向中央提報城際型月票（國道5號客運到雙北）1800元，縣內客運1250元，並非毫無作為。

至於宜蘭縣府須負擔的比例部分，交通處表示，因財政困難，希望中央全額補助。

宜蘭 交通部 國道客運

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