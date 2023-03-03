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台東市垃圾掩埋場火災 依災損發放慰問金

中央社／ 台東縣3日電

台東市垃圾衛生掩埋場228連假連燒3天，民眾身體出現不適。台東市公所今天表示，依據災損情況每戶發放1500至2000元慰問金。立委劉櫂豪表示會持續協助居民爭取權益。

台東市建農里衛生掩埋場2月26日凌晨疑似自燃造成大火，濃煙吹向建農里，延燒3天。雖然台東市公所安排里民住民宿或飯店，仍有許多民眾出現不適，民眾組自救會。

自救會和台東市公所1日、2日分別在建農里召開自救會議和說明會，並邀請劉櫂豪和縣議員參加，台東市長陳銘風昨晚親自參加市公所的後續處置說明會。

台東市公所今天發布新聞稿表示，昨晚在建農里社區活動中心召開垃圾掩埋場火災災害處理說明會，會議由陳銘風主持，聽取里民心聲、訴求及意見。會中達成受災戶慰問金發放及農損評估等相關共識。

新聞稿表示，說明會一開始，陳銘風深深一鞠躬，向里民道歉，並表達解決問題誠意。接著，清潔隊隊長江俊頡說明災害處理過程。

會中市公所與里民達成共識，將受災戶區分為A、B二區，依災損情況發放每戶新台幣1500至2000元慰問金，市公所經建課將針對掩埋場鄰近農田及果園，評估損害情形。

後續商請環保局公布監測空氣數據，對於掩埋場周遭水質及土壤繼續檢測，透過里長將訊息分享給里民；掩埋場採低度使用原則，將現存垃圾分階段送到焚化爐清除，市公所後續將提出完整計畫，並且逐步辦理垃圾去化及環境復育。

台東縣長饒慶鈴指示，兩週內居民若身體不適就醫，醫生判定是這次災害造成的身體問題，請民眾檢附就醫收據交給里長，縣政府會負擔就醫費用。

劉櫂豪表示，火災發生後他接連幾天趕往現場關切，1日晚間也特別出席在地居民發起的後續處理座談會，深刻感受現場濃煙及惡臭，他將盡全力協助居民爭取最大權益，補償民眾損失，確保生活安全。

陳銘風

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