宜蘭縣長青食堂2.0 每季推出25道全新菜色營養又美味

宜蘭縣府推出長青食堂2.0計畫，社會處與環保局合作，調查社區長者的飲食習慣與需求，推出25道菜單，補充長者較缺乏的乳品、堅果類和全榖雜糧，增加蛋白質與鈣質攝取，並結合食農概念，選用在地、時令食材，打造安全、營養且好吃的菜單，未來會陸續推廣到日照中心與住宿型機構。

縣府今天在社會處烹飪教室舉辦記者會，縣長林姿妙表示，高齡化是世界趨勢，宜蘭狀況尤甚，照護社區長者非常重要，希望長青食堂2.0計畫讓長者健康幸福。

今年社會局與衛生局合作推出的長青食堂2.0計畫，旨在讓菜色升級，設計問卷並深入社區調查，了解長者對「吃」的需求，提出「3好1巧」原則，「吃得下」用烹調技巧讓食物更易吞咬，「吃得夠」少量多餐增加總體食量，「吃得對」6大類食物均衡飲食，「吃得巧」用天然調味健康也美味。

社會處長林蒼蔡說，長青食堂2.0活動每季1場，今年還有3場，每場推出25道菜色，全年會有100道，讓乳製品與堅果類入菜，補充長者所需蛋白質與鈣質，結合食農概念，選用在地時令食材，如壯圍南瓜、大同高麗菜、蘇澳吻仔魚等等，並且推出個人餐盒，取代現行的共餐模式。

衛生局長徐迺維表示，作為食堂，「好不好吃」很重要，這次計畫實際走訪社區發放問卷，在營養師的設計下，推出安全、營養又好吃的料理，未來會推廣到日照中心與住宿型機構，讓更多長者享用美食。